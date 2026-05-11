Ariana Grande adelanta lo que podemos esperar de 'petal', su octavo álbum de estudio

Ariana Grande prepara la llegada de petal y ya ha anunciado el primer single del que será su octavo álbum de estudio.

La intérprete lanzará el viernes 29 de mayo hate that i made you love me, la primera de las 12 canciones del disco en la que colabora con el compositor Ilya Salmanzadeh.

"Una de mis canciones favoritas que escribiré jamás", dice sobre este tema que también coproduce Max Martin, responsable de Save Your Tears, su colaboración con The Weeknd, Yes, and? y We Can't Be Friends (Wait for Your Love).

Un disco de rupturas y evolución

La canción servirá de aperitivo del disco que llegará al fin el viernes 31 de julio y del que la propia Grande ha empezado a compartir pequeñas pinceladas.

En un vídeo hecho en el estudio de grabación y compartido en Instagram, la cantante explica qué significa petal para ella. "Se trata de romper con todo tipo de apegos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi cabeza, voces externas, cosas que ya no me sirven. ¿Y la vibra? ¡Salvaje! Viene de un lugar al que antes era demasiado tímida o educada para acceder", dice la cantante en la publicación.

petal promete ser muy diferente a todo lo anterior. Ariana Grande está dispuesta a recorrer caminos a los que antes no se atrevía a entrar y evolucionar hacia nuevos territorios (musicales).

Así es como se lo contó la cantante al creador de contenido @amirmeetsny cuando le preguntó este domingo 10 de mayo cuando salía del teatro de ver a su hermano Frankie James Grande en el teatro. "¿Tendremos otro positions?", le preguntó sobre su exitoso álbum de 2020.

En el vídeo se le oye responder mientras entra en el coche que le esperaba para recogerla. "¡No! ¡Pero me encanta!", dice la también actriz, que se ha asomado a las redes para responder con más detalle a la pregunta. "Simplemente me gusta evolucionar", dice en la publicación de @amirmeetsny de Instagram, al que también agradece su amabilidad.

El octavo álbum de estudio de Ariana Grande llegará en pleno The Eternal Sunshine Tour, la gira que da el pistoletazo de salida el 6 de junio en Oakland (California, EEUU) y que en agosto aterriza en Londres, única parada europea del tour.

Será un tour muy especial para la cantante y también sus seguidores ya que la cantante aseguró en una entrevista con Amy Poehler en el podcast Good Hang que no tiene en mente planear nuevas giras próximamente. "Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira. Pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo. Voy a darlo todo, va a ser precioso y estoy muy agradecida", dijo. "Creo que por eso lo hago. Porque es como una última despedida. Por ahora".

Aunque no cierra la puerta a nada, Ariana Grande aseguró en la entrevista publicada en noviembre que sus planes en este momento son otros. "Mi carrera pop tomó el control de mi vida de una manera que no esperaba. Me siento muy afortunada de haber aprendido que hay espacio para diferentes formas de expresión artística. Los próximos años serán muy distintos a los últimos diez o quince", apuntó la protagonista del musical Wicked.