Ariana Grande comparte el teaser de 'hate that i made you love me', primer single de 'petal'

Ariana Grande estrena nueva era. La cantante estadounidense prepara el lanzamiento de petal, su octavo álbum de estudio, y calienta motores con hate that i made you loveme.

El viernes 29 de mayo llega el primer adelanto de este trabajo que la intérprete de 7 rings publica el viernes 31 de julio y en el que busca romper con toda clase de apegos negativos. "¿Y la vibra? ¡Salvaje! Viene de un lugar al que antes era demasiado tímida o educada para acceder", escribió recientemente en Instagram sobre su nuevo álbum.

hate that i made you loveme sirve como aperitivo del disco y, gracias al teaser compartido en redes por Ariana Grande, ya podemos hacernos a la idea de cómo suena.

Los sintetizadores son protagonistas del adelanto de la canción que cuenta con Max Martin e Ilya Salmanzadeh en la producción y que la cantante ha definido como "una de mis favoritas que escribiré jamás". Unas declaraciones que no han hecho otra cosa que aumentar aún más las expectativas de cara al lanzamiento.

Ariana Grande promete más libertad en esta nueva etapa artística, que pretende ser más honesta y emocional y que llega en pleno The Eternal Sunshine Tour, su nueva gira que arranca el próximo 6 de junio y que aterriza en agosto en Londres, única parada europea del tour.

La cita promete ser muy especial tanto para Ariana Grande como para sus seguidores. Según contó en una entrevista con Amy Poehler no tiene n mente volver a girar próximamente. "Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira. Pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo. Voy a darlo todo, va a ser precioso y estoy muy agradecida", dijo. "Creo que por eso lo hago. Porque es como una última despedida. Por ahora".