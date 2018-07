Ariana Grande, Madonna, Ed Sheeran, Sam Smith o Lady Gaga, algunos de los artistas que actuarán en los Grammy 2015

Este domingo se celebra la 57ª entrega anual de los Premios Grammy y ya se han dado a conocer algunos de los artistas que van a actuar en la gala que se va a realizar en Los Angeles. Se confirman las apariciones de AC-DC, Eric Church, Ariana Grande, Madonna, Ed Sheeran, Miranda Lambert, Usher, Sam Smith y Pharrell Williams. El evento volverá a contar con Lloyd Cole J. como maestro de ceremonias.

En palabras de Neil Portnow, Presidente y CEO de The Recording Academy, también se van a dar colaboraciones estelares y únicas como las de Common y John Legend, Tony Bennet con Lady Gaga; Hozier y Annie Lennox; Jessie J y Tom Jones y Adam Levine de Maroon 5 con Gwen Stefani.

Esta noticia coincide con la publicación del álbum con la música de los Nominados a los Grammy 2015 , en formato físico y digital. La 21º entrega de esta serie incluye 21 hits #1 de varios artistas y compositores nominados a los premios este año. El álbum ya se ha colocado entre los más vendidos de nuestro país, a la espera de que en la noche del domingo 8 se desvele el nombre de los triunfadores del año.

TRACKLIST DE 'NOMINADOS A LOS GRAMMY 2015'

1.- Taylor Swift - Shake it off

- Grabación del año

- Canción del año

- Mejor interpretación pop solista

2.- Iggy Azalea feat. Charli XCX - Fancy

- Grabación del año

3- Ed Sheeran - Sing

- Álbum del año

- Mejor álbum vocal pop

4- Ariana Grande feat. Iggy Azalea - Problem

- Mejor Álbum vocal pop

5.- Meghan Trainor - All about that bass

- Grabación del año

- Canción del año

6- Katy Perry feat. Juicy J - Dark horse

- Mejor álbum vocal pop

7.- Coldplay - A sky full of stars

- Mejor álbum vocal pop

8- Miley Cyrus - Wrecking ball

- Mejor solista

9- Sia - Chandelier

-Grabación del año

- Canción del año

- Mejor interpretación pop solista

10- John Legend - All of me (Live)

- Mejor interpretación pop solista

11- Hozier - Take me to the church

- Canción del año

12.- Beyoncé feat. Jazy J - Drunk in love

- Álbum del aó

13- Pharrell Williams - Come get it bae

- Álbum del año

14- Sam Smith - Stay with me (Darkchild Version)

- Grabación del año

- Álbum del año

- Canción del año

- Mejor interpretación pop solista

- Mejor álbum vocal pop

15- Beck - Blue Moon

- Álbum del año

16- Keith Urban feat. Eric Church - Raise'em up

- Mejor interpretación country de dúo o grupo

17- The Band Perry - Gentle on my mind

- Mejor interpretación country de dúo o grupo

18- Tim McGraw feat. Faith Hill - Meanwhile back at Mama's

- Mejor interpretación country de dúo o grupo

19- Miranda lambert with Carrie Underwood - Somethin' bad

- Mejor interpretación country de dúo o grupo

20- Little Big Town - Day drinking

- Mejor interpretación country de dúo o grupo

21- Pharrell Williams - Happy (Live)

- Mejor interpretación pop solista