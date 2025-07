Ariana Grande saldrá de gira: "Es muy tonto asumir que planeo abandonar la música"

Ariana Grande echa de menos a su público.

Aunque la artista está volcada en la actuación, con papeles en Wicked o la cuarta película de la franquicia Los padres de ella, sus fans siguen reclamando verla de nuevo en una gira, sobre todo después de su álbum lanzado en 2024, Eternal Sunshine.

Ahora, la artista ha compartido un vídeo antiguo en Instagram cantando y, para sorpresa de muchos, ha dejado claro que no ha abandonado la música. Junto a la actuación, Grande ha compartido un texto esperanzador para sus fans: "Es muy tonto por parte vuestra parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música...".

La estadounidense ha descrito la música como su "línea de vida", por lo que le dará un "espacio" entre medias de sus trabajos como actriz. En cuanto a los conciertos, Grande ha confirmado que saldrá de gira en 2026: "Puede que no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada".

"Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco", ha zanjado.