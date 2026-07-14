Ariana Grande vuelve a cambiar la letra de 'Thank U, Next' en directo, y crecen los rumores de su acercamiento a Ricky Álvarez

Thank You, Next es una de las canciones más destacadas de Ariana Grande, por lo que no es de extrañar que en cada concierto del Eternal Sunshine este hit se convierta en todo un reclamo.

Y es que el tema repasa todo lo que le han aportado sus exparejas, con sus nombres incluidos. Y es por eso que no pasa desapercibida ni una pequeña modificación en la letra. Así ha ocurrido en el concierto de la superestrella en Nueva York con su actual gira, show en el que la cantante ha cambiado el verso referido a su exnovio Ricky Álvarez.

"Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh" es la letra original de dicha parte de la canción, que significa: "Escribí algunas canciones sobre Ricky y las escucho y me río", pero este 13 de julio la artista ha cambiado la frase por: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de vuelta".

Como no podía ser de otra manera, el verso ha revolucionado a los fans de la artista, que han empezado a teorizar sobre un fuerte acercamiento entre ambos otra vez.

Ya cambió el verso dos veces antes

Es la tercera vez que la cantante dispara todas las alarmas por cambiar precisamente la parte de la letra de la canción dirigida a su expareja Ricky. La primera vez fue en su concierto en Austin el 25 de junio, cundo la artista cantó "Wrote some songs about Ricky / And they still kinda slap", algo así en español como: "Escribí algunas canciones sobre Ricky y la verdad es que siguen siendo temazos".

Al día siguiente, también en Austin, volvió a modificar el verso, coincidiendo con el día de su cumpleaños: "Wrote some songs about Ricky / I know he's still got my back", algo así como "Escribí algunas canciones sobre Ricky / Sé que todavía me cubre las espaldas". Curiosamente, Ricky estaba presente en el concierto y fue captado reaccionando emocionado al escuchar la mención. Y esto hizo sospechar de que la expareja tiene una buena relación.

Con esta modificación más directa en Nueva York, incrementan los rumores de una relación más estrecha ahora entre Ariana Grande y su expareja Ricky Álvarez.

Así fue la relación de Ariana Grande y Ricky Álvarez

Ariana Grande y Ricky Álvarez mantuvieron una relación durante algo más de un año, entre 2015 y 2016. Se conocieron cuando él se incorporó como uno de sus bailarines en la gira The Honeymoon Tour (2015).

Su ruptura llegó poco antes de que la cantante comenzara su relación con Mac Miller. Nunca explicaron públicamente los motivos de la separación y, a diferencia de otras exparejas de la artista, no hubo enfrentamientos ni declaraciones negativas. De hecho, con el paso de los años han seguido manteniendo una buena relación. Ricky incluso colaboró con ella como fotógrafo y videógrafo durante la era Sweetener y ambos han seguido viéndose de forma esporádica.