Ariana Grande, emocionada por su reencuentro con los actores de 'Victorious' durante un concierto

Ariana Grande está en plena gira Eternal Sunshine Tour, lo que supone su vuelta a los escenarios tras casi siete años. Y los conciertos le están dando a la artista muchas alegrías.

Además de reencontrarse con sus fans, la artista también está reviviendo momentos nostálgicos de si carrera. Y es que Ariana Grande se dio a conocer en la serie juvenil Victorious, a la que continúa arraigada gracias a su amistad actual con algunos compañeros de aquella época.

Y es que más de quince años después del estreno de la ficción, la intérprete de God is a Woman sigue manteniendo una estrecha relación con algunos de los otros actores del casting. Durante sus conciertos en Los Ángeles recibió la visita de Elizabeth Gillies y Matt Bennett, quienes además de compañeros de reparto son grandes amigos.

El reencuentro quedó inmortalizado en varias fotografías que la propia artista compartió en sus redes sociales, mostrando el cariño entre ellos.

Una amistad entre Ariana y Elizabeth inquebrantable

La amistad entre Ariana y Elizabeth ha logrado mantenerse intacta con el paso de los años. De hecho, la actriz aprovechó el post que subió la superestrella para dedicarle unas emotivas palabras. "Cuando nos conocimos, te busqué en YouTube para ver si tenías algún video cantando porque nos habían elegido para un programa juntas y quería ver qué tal eras. Encontré un video tuyo cantando y usando tu looper para hacer una cover de There's Hope de India Arie y recuerdo haber pensado que era lo mejor del mundo", recuerda Liz.

"Esta semana, casi 20 años después, en tu gira con entradas agotadas, pude verte hacer lo mismo (después de silenciar con delicadeza y éxito a una sala llena de decenas de miles de personas para que el loop sonara limpio) y fue extraordinario. Siempre has sido una visionaria que se ha mantenido fiel a sí misma y se ha entregado por completo a su arte, y esta gira no es la excepción. Es espectacular, visualmente impresionante, profundamente inmersiva y me hizo sentir como si estuviera viendo una película", comparte la actriz sobre su amiga.

Ese concierto removió a Elisabeth, y así lo expresó: "También me hizo sentir que estaba viendo a una artista en la cima de su carrera. Nunca entenderé cómo esa voz sale de ti tan perfecta y sin esfuerzo cada noche, pero definitivamente lo hace. Naciste para esto y nadie lo hace como tú. Nadie podría. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Te quiero".

Las palabras de Elizabeth emocionaron profundamente a la cantante, que respondió con cariño y agradecimiento: "¡Oh, Dios mío, Liz! Estoy llorando desconsoladamente por esto...".