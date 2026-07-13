Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Ana Álvarez, Manuel Baqueiro, Eva Moral y Juan José Ballesta

Pasapalabra renueva este el plantel de invitados que acompañarán a los concursantes del equipo naranja y el equipo azul, demostrando sus habilidades ante cada prueba que les presente Roberto Leal. Un plantel excepcional compuesto por iconos como la actriz Ana Álvarez, el actor Manuel Baqueiro, la paratriatleta Eva Moral y el actor Juan José Ballesta. Te contamos todo sobre ellos.

Ana Álvarez

La actriz y modelo Ana Álvarez lleva décadas situada como uno de los rostros habituales de las producciones españoles para cine, televisión y teatro, ya que comenzó su carrera a finales de los años 80 en la película Jarrapellejos. Una trayectoria que ha mantenido con el paso de los años en interpretaciones en La madre muerta, con la que consiguió reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, Sin tetas no hay paraíso, La verdad o Quart, el hombre de Roma.

Manuel Baqueiro

Desde que Manu Baqueiro interpretó a Marcelino Gómez en Amar es para siempre durante más de una década, su rostro se ha ganado a una gran parte del público en España. Durante los últimos años, el actor ha intercalado papeles en teatro, cine y series como la reciente Perdiendo el juicio.

Eva Moral

Los aficionados a los deportes paralímpicos guardan en la memoria la medalla de bronce conseguida en los Juegos Paralímpicos de Tokio conseguida por Eva Moral. La paratriatleta española se ha convertido en uno de los grandes referentes del deporte adaptado en nuestro país, trabajando activamente en diferentes iniciativas de divulgación sobre inclusión, accesibilidad y deporte adaptado, mostrando que incluso con una lesión medular como la que ella padeció tras un accidente de tráfico, el deporte sigue siendo uno de los mejores vehículos para la superación personal.

Juan José Ballesta

Juan José Ballesta sabe lo que es lidiar con la fama y el reconocimiento desde bien pequeño, cuando consiguió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su papel El Bola con apenas 12 años. Desde entonces, el actor ha encadenado diferentes producciones con las que ha dejado su huella como la película 7 vírgenes, por la que recibió la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián, Planta 4ª y series como Compañeros, Hispania o Servir y proteger.