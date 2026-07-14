Amalia, la española de OT USA, nominada tras interpretar 'Die With a Smile' de Lagy Gaga en la gala 1

Malas noticias para Amalia Martos. La cantante española, concursante de Operación Triunfo USA, no ha salido bien parada de la segunda parte de la gala 1 y ha resultado nominada tras convertirse este lunes en Lady Gaga.

La intérprete se sumó a su compañero Guido para interpretar juntos Die With a Smile, la canción de la neoyorquina canta junto a Bruno Mars, y sus voces no brillaron como era de esperar. Los dos terminaron nominados y son, junto a Allie, José Ángel y Daniella, candidatos a abandonar la academia.

"Ahora les espera una semana para demostrar por qué merecen permanecer en La Academia y seguir luchando por su sueño 💪🎤", ha comentado el programa en sus redes sociales al terminar el programa.

En el reparto de temas para la Gala 1 - Grupales, Amalia fue elegida por los profesores para cantar la canción ganadora del Grammy a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo junto al argentino Guido y se esforzaron en los ensayos pero el jurado consideró que fallaron en el directo.

En la gala anterior, la primera parte de la gala 1, Amalia cantó Falsas esperanzas de Christina Aguilera y no recibió buenas críticas. "No ha sido tu mejor presentación”, le dijo David Bisbal en el turno de las valoraciones adelantándose a lo que podía pasar (y pasó) en la Gala 1 - parte II.