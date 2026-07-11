Setlist de Bruno Mars en su concierto en Madrid: orden de todas las canciones

Bruno Mars llega con su segundo concierto este sábado 11 de julio en el Metropolitano de Madrid, con su gira The Romantic Tour . Te contamos qué canciones canta el artista durante el show.

Bruno Mars arrasó este viernes 10 de julio en el estadio Metropolitano de Madrid, después de ocho años sin actuar en España

El artista hizo de su The Romantic Tour una fiesta ochentera con el funk como protagonista, pero también con el baile como elemento indispensable y una banda en directo que hizo bailar y emocionarse a los más de 60.000 espectadores que fueron a ver al cantante en su primera cita en Madrid.

Este sábado 11 de julio es el turno del segundo concierto del artista en la capital con su nueva gira. De nuevo, DJ Pee Wee y Victoria Monét son los encargados de amenizar la espera antes del concierto, que comenzará sobre las 20:30 horas.

El setlist incluye casi todas las canciones del último disco del artista, The Romantic y un fragmento dedicado exclusivamente a canciones de su proyecto junto a Anderson.Paak, Silk Sonic. Aunque tampoco faltan los éxitos que han ido marcando toda su trayectoria, como Marry You, Locked out of Heaven o Uptown Funk. Descubre el listado completo a continuación:

Setlist Bruno Mars con ‘The Romantic Tour’: