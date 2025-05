Coyote Dax presenta 'No vuelvas más': "Como sé que no existen dos manos zurdas, he puesto a bailar a la gente de cintura para arriba"

Sueño cumplido para Lalachus. La presentadora de los viernes de Cuerpos especiales se ha emocionado al recibir a Coyote Dax, que ha venido a presentar el single No vuelvas más. "He nacido para este momento", le ha dicho al darle la bienvenida.

El cantante se ha ganado a los presentadores nada más arrancar la charla al sugerirles que, como había confianza, lo llamasen Coyotito. Las risas de Nacho García han sonado fuera del estudio.

Coyote Dax, que nos hizo bailar en 2001 con la canción No rompas más, una versión de Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, de 1992, presenta una canción con coreografía de manos. "La gente me decía que no sabían el baile porque tienen dos pies zurdos. Como sé que no existen dos manos zurdas, he puesto a bailar a la gente de cintura para arriba", ha aclarado el cantante enseñando el baile a Lala y Nacho.

La coreografía sigue lo que dice la letra con las manos y de ahí lo fácil que resulta seguir los pasos de este baile perfecto para cuando estás descansando en una silla. "Esto lo he hecho para los ayuntamientos y pueblos donde la gente está sentada. Los abuelitos... Usted no se mueva, usted va a divertirse igual sentada", ha dicho el cantante, que escribió esta canción hace dos años.

"El problema es que no sabía cómo atacar el mercado por las nuevas tendencias musicales. Sé que la que más ha explotado ha sido la urbana. Yo no he sucumbido en ese ritmo porque yo tengo una estilo propio y todavía puedo gozar de tenerlo porque no tengo sombra. No existe nadie que puedas comparar conmigo musicalmente, físicamente o como imagen", ha dicho el cantante, que no ha querido perder su esencia. "Dije, 'Vamos a sacar una canción más bailable'. Como yo nací en Venezuela y traigo los ritmos latinos, decidí fusionar el merengue y la bachata con la música country".

Una canción para las madres

Coyote Dax trae una canción de desamor porque, según su opinión, son las que más éxito tienen. Son las que más pegan.

El cantante también ha contado que la inspiración le llega en cualquier momento y le ha llegado a pasar mientras dormía. "Yo he compuesto canciones dormido y me he levantado buscando un teléfono, una grabadora.. y entre sueños estoy... cantando/balbuceando", ha explicado sobre sus composiciones, que también hablan de amor.

De hecho, su próximo single, que lanzará haciendo un alto en la promoción de No vuelvas más, será una canción para las madres. "Puede ser que dentro de poco saque un EP con las tres versiones de No vuelvas más (en español, italiano e inglés) y otra canción que quiero dedicar al día de la madre, que se llama Mamá, te extraño. Haga un pequeño paréntesis en la promoción de No vuelvas más", ha añadido.

Un compositor con dos cabezas

Será una excepción. A Coyote Dax le gusta darle tiempo a las canciones para que se consoliden. Así, No rompas más, no es su único éxito. Arriba y Abajo es otra de sus canciones más recordadas y de la que ha hablado con Nacho y Lala en Cuerpos especiales. ¡Se confirma! ¡Habla de sexo!

"Es un vaquero que quiere seducir a una chica, que es de tipo tímida o sus padres no la deja, y va cantándole la canción. Así dice la canción. Muévete chica que no ves que está tirando. Linda vaquerita así te gustan los caballos. Si quieres montar, yo te invito a jinetearlo", ha cantado Coyote Dax, que ha reconocido entre risas que compone "con las dos mentes": "Dos cabezas piensa más que una".

La entrevista ha terminado con una reflexión sobre No rompas más, una canción de la que nunca renegará: "Me siento sumamente orgulloso, alegre y feliz de haber tenido este tema. Gracias yo soy quien soy ahora y sigo siendo parte de la historia musical gracias al No rompas más. Es la canción más emblemática, la que me ha hecho más feliz".