Así fue como el embajador de Suecia se convirtió en batería de Viva Suecia

, se sumó a ellos para tocar El bien .

Viva Suecia contó con un invitado inesperado en su concierto en el Navarra Arena de Pamplona.

Los murcianos se enfrentan a la recta final de la gira Hecho en Tiempos de Paz, que tiene a Europa FM como radio oficial, y ya se preparan para la gran despedida del 16 de enero de 2027 en Barcelona.

Este sábado aterrizaron en Iruña junto al embajador de Suecia en España, Per-Arne Hjelmborn, que se sumó al show para interpretar a la batería El bien.

"Esta noche nos ganamos nuestro certificado sueco", dijo Rafa Val para darle la bienvenida justo cuando el concierto estaba llegando a su fin. "Ha sido fantástico", confesó el embajador que, ataviado con la camiseta del Osasuna, le cogió el sitio a Fernando Campillo para sumarse a este hit.

El batería de la banda fue quien antes de empezar el concierto le dio las claves para hacerse con la batería y lo acompañó durante la actuación con percusión de mano.

"¿Que si ha estado a la altura? Tenemos nuevo sueco (y esta vez de verdad) en la familia. Qué honor tener amigos como el embajador de Suecia. 💙💛 Y qué gusto que se le ocurran locuras así 🙌", escribieron los músicos en sus redes este martes para después lanzar una idea al aire: "Ahora tenemos que convencer Luis M. Cuesta de Embajada de España en Suecia para inventar algo 😬"

La actuación de Per-Arne Hjelmborn con Viva Suecia forma parte de la campaña No somos tan s(u)ecos que trata de demostrar que los vecinos del país nórdico son son sosos como se suele decir. Este es el segundo reto al que se enfrenta desde que arrancó. El primero fue sentarse al piano junto a director de orquesta Juan Antonio Simarro y lo hizo con éxito. ¿Cuál será su siguiente plan?

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