Viva Suecia anuncia concierto en Barcelona dentro de la gira 'Hecho en Tiempos de Paz'

Viva Suecia tenía pendiente anunciar una fecha en Barcelona dentro de la gira presentación de Hecho en Tiempos de Paz y por fin ha llegado el momento de conocer cuándo será el concierto de los murcianos en la ciudad condal.

"Barcelona, os debíamos algo muy especial", dice el texto que acompaña al vídeo publicado este martes 16 de diciembre en Instagram para anunciar la fecha de la esperada cita.

Los de Murcia actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 16 de enero de 2027 y el concierto servirá como cierre del tour que arrancaron el 31 de octubre de 2025 en Madrid.

El concierto se suma a los 13 shows previamente anunciados por Viva Suecia y lo dos festivales ya confirmados en 2026. ¿Quieres unirte a la cita? Apunta todo sobre la venta de entradas.

La venta y preventa del concierto de Viva Suecia en Barcelona

El concierto de Viva Suecia es en 2027 pero las entradas salen a la venta ya mismo. Si quieres unirte a la cita, toma nota:

Para acceder a la preventa debes registrarte en el siguiente enlace.

debes registrarte en el siguiente enlace. Y si quieres unirte a la venta, deberás acceder el jueves 18 de diciembre a la 13:00 horas.

Todos los conciertos de Viva Suecia en 2026 y 2027

A principios de noviembre Viva Suecia anunció cuatro nuevas fechas de su gira y prometió un concierto muy especial en Barcelona. La cita ya es oficial y se suma a las 15 que ya tenían anunciadas dentro de la gira Hecho en tiempos de Paz. Toma nota: