Así fue la noche de amor de Nicki Nicole y Peso Pluma en el WiZink Center de Madrid

El rastro de documentación audiovisual que han dejado Peso Pluma y Nicki Nicole este martes en el WiZink Center de Madrid es casi infinito. La pareja de cantantes ha salido unida al escenario del enorme recinto madrileño para cantar Por las noches, su colaboración juntos, y deleitar al público español con un amor que ya es una evidencia.

Lo que ha tenido lugar este 21 de noviembre ha sido el primer concierto del mexicano, que se ha coronado durante el último año como amo, dueño y cara de la música regional de su país, que con una colección de corridos tumbados que ha conquistado el panorama mainstream de la industria. Un género reciente que combina la tradición de los sonidos de México con producción propia de la música urbana.

Primer concierto, primer WiZink: 1/1. Podría decirse que el caso de Peso Pluma es el ejemplo de quien triunfa a la primera.

Durante la mágica noche en la que el verde, blanco y rojo hizo enloquecer a los asistentes del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, llegó el momentazo que todos querían ver dentro del show: la aparición de la argentina y novia del protagonista, Nicki Nicole, que salió al escenario para cantar con su pareja Por las noches remix, la colaboración que tienen juntos.

Orgulloso y con una sonrisa reveladora, el también apodado Doble P presentaba a Nicole alzando los brazos para recibirla con el primero de los muchos besos que se dieron durante la noche.

No es la primera vez que lo hacen. El pasado 3 de noviembre, los artistas veinteañeros se besaron por primera vez en un concierto de la cantante en Ciudad de México tras un pequeño revuelo. Él intentó acercarse a ella, que giró la cara, desconcertante por el gesto de su compañero, sobre el que había asegurado poco tiempo antes que "eran amigos". Finalmente, Argentina y México se unieron en un cariñoso beso.

Tras terminar la canción, Nicole alienta un cálido aplauso a su pareja, al que todo el mundo grita y venera tras la interpretación de Por las noches.

También hace poco que Nicki confesó en una entrevista que no había nada oficial con el mexicano: "Nos estamos conociendo. Es muy difícil con la vida que tenemos conocer a alguien y que la gente no lo sepa, a mí en lo personal no me molesta, él me cae bien, yo le caigo bien, está todo bien [...] La realidad es que somos amigos, está todo piola", contó.

Desde luego, si hace dos semanas estaban conociéndose, ya no hay duda de que su historia de amor va hacia delante.