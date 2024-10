Así es Shaboozey, el fichaje de Beyoncé para su último disco

Quizás su nombre te resulte un tanto particular. Sin embargo, si te hablo de Beyoncé lo sabrás ubicar mejor. Shaboozy se constituye como uno los talentos que están cogiendo cada vez más terreno en el panorama musical. Uno de sus hitos ha sido participar en el último disco de Beyoncé Cowboy Carter.

El artista, natural de Virginia, aparece hasta en dos ocasiones en este trabajo: en los temas SWEET, HONEY, BUCKIIN y SPAGUETTI.

No obstante, Shaboozey es conocido mucho más allá de sus colaboraciones con la artista de Halo. El artista se está posicionando como una gran estrella dentro de la industria con más de 25 millones de oyentes en plataformas digitales. Te contamos todas las curiosidades de Shaboozy para que no le pierdas la pista.

Sus inicios

Shaabozy nació un 9 de mayo de 1995 en Virginia. El artista, de ascendencia nigeriana, ha crecido con el countrycomo banda sonora de vida,algo que le ha marcado en toda su infancia. Tal y como cuenta en GQ, creció escuchando a Kenny Rogers, una de las leyendas del country. "Mi padre pasaba de poner Kenny Rogers o alguna de esas canciones country a poner algunas canciones tradicionales nigerianas. Y luego, cuando iba a casa, Ja Rule, Usher y Nelly estaban en la televisión. Honestamente, la música llegó a mí de manera muy orgánica", explica.

Asimismo, estuvo internado en Nigeria, algo que le ayudó tomar contacto con otras culturas y otros estilos musicales como el rock clásico, el pop de los 80, el afro-beat, jazz o hip-hop tal como cuenta HYFIN.

Su primer tema llegaría en 2014 bajo el título de Jeff Gordon, al que le seguiría Starfoxx en 2017. El fichaje de Republic Records no tardaría en llegar y en 2018 fue fichado por esta compañía discográfica. Fue entonces con Lady Wrangler cuando enseñaría al mundo su carta de presentación con su álbum debut.

Entre sus composiciones más reconocidas está Star a Riot junto al rapero Duckwrth, tema que pertenece a la banda sonora de Spider-Man: Into the Spider-Verse.El tema cuenta con la escalofriante cifra de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.

No obstante, el fichaje de Empire no tardaría en llegar. Tal y como recoge Washington Post, fue en la escucha de la demo de Tall Boy, cuando Eric Hurt, ejecutivo de la compañía, avaló su talento tras una primera escucha: "Si Quentin Tarantino fuera productor musical y quisiera producir un álbum country con un artista de rap, sería Shaboozey"

De su colaboración con Beyoncé al gran salto con A Bar Song (Tipsy)

El 2024 llegaría con grandes sorpresas para Shaboozy. En esa retahíla de temas que compondrían Cowboy Carter, el artista de Last Of My Kind aparecería por partida doble en este lanzamiento con dos temas: SWEET, HONEY, BUCKIIN y SPAGUETTI.

¿Cómo fue colaborar con Beyoncé? El artista natural de Virginia la definió como una "mente maestra" en lo que respecta a las composiciones. "Las cosas fueron cambiando hasta el último momento. Lo que grabé sonaba diferente de donde llegó. Y probablemente tomó infinitas formas antes de llegar a eso. Pero es una locura ver en lo que se convirtió", confesó en GQ.

El artista de Drink Don't Need No Mix saboreóde nuevo el éxito poco después. El lanzamiento de su A Bar Song (Tipsy) le catapultaría al éxito, tanto que llegó incluso a liderar la lista de Billboard Hot 100 durante 15 semanas. Todo un logro que consiguió elevar a su música en primera línea en listas de otros países como Australia, Canadá, Suecia y Noruega.

Con ello, llegaría Where I've Been Isn't Where I'm Going, su último disco en el que combina una gran diversidad de sonidos en él. Tal y como cuenta el propio artista en Entertainment Weekly, afirmó que su disco habla de sus historias más personales. "En todas las canciones, quería ser vulnerable, decir mi verdad y contar mi historia. Hablar de lo que he pasado, de lo que he experimentado, ser real con el público. Dejar que vean una parte de mí que normalmente mantenemos en secreto. De eso se trata la música country: de decir tu verdad", reveló.

Gira en 2025

El artista de Let It Burn viene dispuesto a conquistar Europa con su próxima gira en 2025. Durante el mes de marzo, recorrerá distintos puntos del viejo continente como París, Ámsterdam, Colonia o Londres, entre otros. Su manera de combinar el hip hop con el country le han convertido en un artista al alza dentro del panorama musical.