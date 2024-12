Así ha sido la actuación de Coldplay en los Premios Billboard 2024

Coldplay termina este 2024 por todo lo alto. La banda británica que ha estrenado su álbum Moon Music este año, vuelve a transmitir ese amor y paz por nuestro entorno y el más allá en cada una de sus canciones. Y lo han celebrado sobre el escenario en los Premios Billboard de la Música.

La ceremonia ha contado con Coldplay entre sus artistas invitados. Al grupo se han unido SEVENTEEN, Teddy Swims y Tyla, encargados de amenizar la gala. Y la banda encabezada por Chris Martin, sin importar la presión por sus dos nominaciones, se ha lucido una vez más. Todo ello, en una gala en la que Taylor Swift se ha convertido en la artista con más Premios Billboard de la historia. obteniendo en esta gala hasta 10 premios.

Con un Chris Martin al piano, el vocalista tocaba los primeros acordes de All My Love, balada por excelencia de su último disco Moon Music. Un tema que por cierto tendrá el estreno de su videoclip el 13 de diciembre.

En lo que respecta a su actuación en los Premios Billboard de la Música, su suave voz y su delicada interpretación te atrapaban desde el primer segundo. Un tema que conforme evoluciona se puede apreciar como el público, de alguna forma, acompaña a la banda en este tema que pellizca el corazón desde la primera escucha.

Una actuación en la que prima la sencillez y donde se haceevidente que menos es más. La música y el sentimiento más genuino que evoca este tema se convierten en los absolutos protagonistas de este show.

Conforme se va acercando el final de este tema se aprecia una ruptura, no solo en lo musical, también en su escenografía, con el que se aprecia un amanecer que respalda a la banda. Todo ello, con una iluminación acorde que deslumbra la entrega de todos sus integrantes en este tema.

Así es Moon music

Coldplay lanzó este octubre Moon Music, un disco muy especial que alcanzó rápidamente el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200, su primero en más de 10 años.

En el álbum se encuentran éxitos como Feels Like I'm Falling in Love y We Pray con Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini. La banda no para de crecer, pues nada les impide conseguir grandes récords.