Así suena el adelanto de la colaboración de Leiva y Robe Iniesta, 'Caída libre'

Leiva no para de regalarles sorpresas a los fans del rock. Unas horas después de anunciar el esperado momento de los amantes de dicho género musical en España, su colaboración con Robe Iniesta, el artista parece que no ha tenido suficiente y publica un adelanto de Caída Libre.

Caída Libre es el título del tema que formará parte del nuevo disco del madrileño, Gigante, y que llega a todas las plataformas el próximo viernes 28 de febrero. Todo un sueño para la carrera de Leiva.

"Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", ha escrito el intérprete de Terriblemente Cruel, mostrando desde la humildad el hito que ha conseguido.

Así, el exvocalista de Princesas ha presentado su nueva canción, mientras mostraba un adelanto para amenizar la espera hasta el estreno. Además, para meter a sus fans en contexto, ha hablado de la llegada del single a su vida: "Caída libre llegó a última hora con el disco cerrado y terminado. Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona".

"Un día me leyó un verso: 'Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido'. Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde", ha detallado Leiva, profundizando en todo lo que significa la canción para él.

Sobre colaborar con el vocalista de Extremoduro, Leiva lo tenía claro: "Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela. Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono! Se ha implicado como nadie colaborando conmigo".

"Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está me deja un gran aprendizaje su entrega. De esos procesos que no se olvidan!", expresa en el post, emocionado por tener esta gran oportunidad musical.

Sobre la persona que le inspiró a escribir Caída libre, Leiva se ha mostrado muy orgulloso: "Mi amigo hoy levanta las persianas como un acto mecánico más, sin importancia. Él siempre fue incondicional de Robe, me gusta pensar que su voz vino a sacarle del hoyo".

Así suena Caída libre

Caída libre queda en la voz de Robe Iniesta como un guante. Así se puede apreciar en el adelanto, donde se muestra un fragmento de la canción cantada por el líder de Extremoduro. El tema fusiona el estilo de Leiva y Robe en forma de rock sinfónico.

La publicación de Instagram de la canción delata los versos cantados por Robe Iniesta:

Quién es quien llama a mi cabeza a todas horas,

que puede remendar todas la hojas

que han caído al suelo como un árbol en invierno

Y se que solo estoy mirando de otra forma

que voy a darle la vuelta a nuestra sombra

mientras busco otra forma de remontar el vuelo

Estos se unen a los que Leiva le cantó al rockero a través de su móvil:

Y sé, que sólo estoy mirando de otra forma,

que voy a darle la vuelta a nuestras sombras

mientras busco el modo de remontar el vuelo