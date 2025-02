La reacción de Ismael Serrano a la colaboración de Leiva y Robe Iniesta, 'Caída libre'

Caída libre es el quinto sencillo del próximo álbum de Leiva y el más sorprendente de todos, ya que el cantante anunció su lanzamiento de forma inesperada para el próximo viernes 28 de febrero. En él, el madrileño reflexiona sobre la depresión junto a Robe Iniesta, quien fuera el líder de Extremoduro.

"Escuché a Robe desde el principio, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela", explica Leiva en sus redes sociales. "Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ¡ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono! Se ha implicado como nadie colaborando conmigo", cuenta emocionado.

Esa emoción también le gustaría sentirla al cantautor Ismael Serrano, quien no ha podido evitar desvelar su envidia sana hacia Leiva por haber conseguido colaborar con Robe Iniesta, uno de los mayores iconos del rock en España. "Y sí. Maldito Leiva: cumplió el sueño de todos", ha escrito el madrileño en su perfil de X (antes Twitter).

'Caída libre', quinto adelanto del próximo disco de Leiva

Leiva ya tiene preparado su próximo álbum de estudio, titulado Gigante, sobre cuya fecha de lanzamiento solo se sabe que rondará la primavera de 2025. Hasta ahora, el artista ha desvelado cuatro adelantos de su nuevo proyecto: Gigante (la canción que da nombre al disco), Bajo presión, Ángulo muerto y El polvo de los días raros.

El quinto y sorprendente sencillo es Caída libre, la unión entre Leiva y Robe Iniesta donde ponen en versos la crudeza de la depresión. "Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona", detalla el madrileño. "Un día me leyó un verso: 'Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido'. Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde".