La canción 'Caída Libre' con Leiva y las otras colaboraciones de Robe Iniesta

Leiva ha cumplido el sueño de muchos músicos españoles al anunciar el lanzamiento de Caída Libre junto a Robe Iniesta. El cantante, que ya había avisado a sus fans de que el último adelanto de su disco sería muy especial, sorprendió este domingo al anunciar esta colaboración que llega a plataformas el viernes 28 de febrero y de la que ya ha hecho un breve adelanto.

"Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", escribió este martes el cantante al compartir un vídeo en el que se escucha al exvocalista de Extremoduro cantar un fragmento de la canción.

Quién es, que llama a mi cabeza a todas horas

Que puede remendar todas las hojas, que han caído al suelo

Como un árbol en invierno,

Y sé, que solo estoy mirando de otra forma

Que voy a dar la vuelta a nuestras sombras

Mientras busco el modo de remontar el vuelo

Leiva señala en el comentario de su publicación que "Robe nunca hace nada con nadie" y razón no le falta. El músico de Plasencia se deja prodigar poco en estudios ajenos y muchos, como confesó Mikel Izal en el programa especial de Cuerpos especiales por el Día Mundial de la Radio, sueñan con poder grabar un tema con él.

De hecho, C. Tangana escribió una canción inspirándose en el cantante pero no consiguió convencerle para grabarla juntos. "Me dijo que estaba bien pero que el estribillo era un poco cursi", contó en una entrevista con Jordi Évole.

Quienes lo han conseguido son muy pocos. Todos históricos del rock español. Repasamos algunas de sus colaboraciones más conocidas.

Trozos de Cristal - Fito y Fitipaldis ft. Robe Iniesta

Flores de Trinchera - Rupatrupa ft. Robe

Puñales - Lülu ft. Robe

Verborrea - Poncho K ft. Robe y Uoho

Mis amigos - The Flying Rebollos ft. Fito y Fitipaldis y Robe

Ni negro ni blanco - Fito y Fitipaldis ft. Robe

Si miro a las nubes - Platero y tú ft. Robe

Barrancos rocosos - La gripe ft. Robe

Entrando cruzado - Platero y tú ft. Robe