Así suena 'Can't Catch Me Now', la canción de Olivia Rodrigo para la BSO de 'Los Juegos del Hambre'

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo acaba de lanzar Can't catch Me Now , su canción para la película Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes ¡Escúchala aquí!

Olivia Rodrigo forma parte de la Banda Sonora Oficial de Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes.

Se trata de una precuela de la afamada saga que llegó a cines en 2012, tras el éxito de la trilogía de libros de Suzane Collins, y para la BSO de la película han contado con la cantante estadounidense.

El tema se llama Can't Catch Me Now (no puedes pillarme ahora), y además de formas parte del tracklist de la cinta, ha sido la canción escogida para el tráiler de la misma.

La intérprete de GUTS compartió en sus redes un fragmento de este adelanto expresando la emoción que sentía por poder participar con su música en esta película, además de hacer un TikTok realizando el famoso "saludo del sinsajo" —que vimos en las anteriores películas— en señal de respeto.

La canción se ha estrenado este viernes 3 de noviembre, y menos de 10 horas después de su lanzamiento, la pieza ya lleva más de 12 millones de reproducciones en YouTube.

Sinopsis y tráiler de la película

Muchos años antes de convertirse en Presidente de Panem, el joven Coriolanus Snow es elegido mentor del Distrito 12 en los nuevos Juegos del Hambre. Aquí utiliza su encanto, astucia e inventiva para ayudar a su candidata a ganar.

Para el estreno de la película aún habrá que esperar un poco, pero no mucho: estará disponible el 17 de noviembre en cines.