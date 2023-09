La metamorfosis de Olivia Rodrigo en 'GUTS', su segundo álbum de estudio

Olivia Rodrigo acaba de publicarGUTS, su segundo álbum de estudio.

La artista ganadora de tres premios Grammypor su álbum debut Sour regresa a la escena musical casi dos años después de su lanzamiento y tras haber adelantado los singles Vampire y Bad Idea Right?, dos canciones contrapuestas en cuanto a estilo y en las que habla de sus desventuras sentimentales, uno de los temas principales de su disco.

Lo contó la propia Rodrigo en una entrevista con The New York Times previa al estreno. GUTS es un disco intimista para el que se ha basado en sus vivencias, tras experimentar, equivocarse, crecer y conocerse a sí misma.

Una metamorfosis personal que vivió tras el lanzamiento de Sour, donde vimos a una adolescente sobrepasada por sus sentimientos, a diferencia de ahora, donde se puede apreciar la madurez en sus letras y sonidos, aunque siguiendo esa línea de chica joven y vulnerable en sus 20 que está descubriéndose a ella y descubriendo también la vida, aunque ya sin miedo.

La artista se ha dejado llevar más por género más cañeros como el rock, el funk y el grunge (bad idea right?, get him back!, all-american bitch), estilos que dejó entrever en su anterior proyecto con temas con Jealosy Jealousy y Brutal, pero que le gusta llevar a su propio terreno, aunque las baladas siguen siendo el punto fuerte del disco (lacy, making the bed, logical).

"Siempre me ha encantado el rock, y siempre he querido encontrar una manera de hacerlo sentir como yo, hacerlo sentir femenino y aún así seguir contando una historia y tener algo que decir que sea vulnerable e íntimo", confesó al diario neoyorquino.

GUTS ha recibido una puntuación de 100 según Metacritic y la revista Rolling Stone —que lo ha catalogado como un clásico instantáneo—, convirtiéndose el álbum más aclamado hasta el momento de este 2023.

Tracklist Edición Deluxe

A principios de agosto, Olivia anunció la fecha de lanzamiento de su segundo disco, y con ella el tracklist del mismo.

all american bitch

bad idea right?

vampire

lacy

ballad of homeschooled girl

making the bed

logical

get him back

love is embarrassing

the grudge

pretty isn't pretty

teenage dream

Pero la intérprete dejó a modo de easter egg cuatro tracks más escondidos en el videoclip de Bad Idea Right?, que ha terminado por confirmar para su edición Deluxe:

Obsessed

Scared of my guitar

Stranger

Girl i’ve always been

