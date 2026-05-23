Shakira y Burna Boy se rodean de baile y futbolistas en el videoclip de 'Dai Dai'

Tras varios adelantos, Shakira y Burna Boy por fin estrenan el videoclip de Dai Dai, su himno para el Mundial 2026. En él, varios futbolistas gritan "We're ready" ("Estamos listos", en español) para transmitir la pasión que despierta este deporte en todo el mundo.

A lo largo del vídeo, aparecen doce iconos del fútbol: Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Take Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland. Por supuesto, también salen escenas de baile donde Shakira se deja llevar por la melodía de Dai Dai junto a varias bailarinas.

Un videoclip con Ghetto Kids Foundation

El vídeo de Dai Dai también cuenta con los niños de Ghetto Kids Foundation, la organización sin ánimo de lucro con sede en Kampala (Uganda) que trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable usando la danza, la música y el teatro.

Los pequeños que participan en el vídeo forman parte del grupo que se unirá a la colombiana en el show del descanso de la final del Mundial, que tendrá lugar el domingo 19 de julio. La cantante quiso invitarlos después de ver su vídeo viral bailando, haciendo suyo este himno multicultural que encaja a la perfección con el espíritu de una competición deportiva así.

Un dardo a Piqué y a La Roja

Además, el videoclip incorpora imágenes de archivo de partidos de fútbol míticos. Entre ellas, destaca una donde la selección española de fútbol no sale bien parada...

El vídeo pertenece al encuentro con la selección de Portugal en el Mundial de Rusia 2018, que terminó con un resultado final de 3-3. Cristiano Ronaldo metió tres goles a La Roja con un hat-trick histórico. Uno de los goles fue un fallo directo de Gerard Piqué, su expareja y el padre de sus dos hijos.

Esta no es la primera vez que Shakira lanza un dardo al futbolista, pues todos recordamos su canción con Bizarrap: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique / Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dice la letra de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.