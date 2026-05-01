Anitta y Shakira se mimetizan con la cultura indígena en 'Choka Choka', su colaboración

Choka Choka mezcla funk brasileño con los ritmos colombianos para unir culturas y lanzar un mensaje de empoderamiento. Entre el español y el portugués, Anitta y Shakira unen fuerzas en esta colaboración sobre una mujer libre: "Acelerada, no se comporta / Lo que puedan pensar ya no le importa", dice la primera estrofa.

En un principio, Shakira no iba a participar en la canción. Pero todo cambió tras el anuncio del concierto de la colombiana en Copacabana, que se celebra este sábado 2 de mayo. Al conocer la noticia, Anitta le propuso unirse al tema: "Esta sorpresa llegó a última hora: Shakira cantando en portugués y sumándose al homenaje a las caboclas conmigo", explica la brasileña. De esta forma, Choka Choka por fin se une al último álbum de Anitta, EQUILIBRIVM, que vio la luz el pasado 17 de abril.

Los elementos culturales detrás de 'Choka Choka'

La brasileña y la colombiana se mimetizan en un videoclip que celebra la cultura indígena a través de la lucha del Quarup y la figura de la cabocla: "Tan chiquitita, pero te puede voltear / Cae en la guarida, cae en la guarida, la guarida de la cabocla", cantan en portugués en el estribillo.

Según explica Anitta, Choka Choka es una canción que habla de la cabocla, un término brasileño que se refiere a la mujer mestiza, descendiente de blanco europeo e indígena. "Mi conexión con los pueblos indígenas necesitaba tener alguna presencia, de la forma más respetuosa posible dentro del proyecto. Hablar de la cabocla me aporta muchas enseñanzas sobre la convivencia entre el ser humano y la naturaleza", explica.

El objetivo de Anitta con este videoclip es mostrar "la cultura indígena en sus fiestas, en su alegría, y no solo en la lucha por proteger la selva, la Amazonía, la ancestralidad y la cultura indígena". Por eso, quiso incluir la lucha del Quarup, el principal ritual funerario de los indígenas del Xingu. Así, el videoclip mezcla fe y fiesta como dos elementos que pueden coexistir.

Letra de 'Choka Choka', en versión original y traducida

Acelerada, no se comporta

Lo que puedan pensar ya no le importa

Todas salieron a romper la calle

Esto no va a parar hasta que estalle

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Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

[Tan chiquitita, pero te puede voltear]

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

[Cae en la guarida, cae en la guarida, la guarida de la cabocla]

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Obsesionao', todos ilusionao'

Tú le dices "hola", ella te responde "chao"

Oh, wow, la rompe demasiado

Los hombres que se alisten aunque no estén invitados

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Acelerada, não se comporta

[Acelerada, no se comporta]

É milionária e já tu não importa

[Es millonaria y tú ya ni le importas]

Se eles saíram pra curtir o baile

[Si ellos salieron para disfrutar de la fiesta]

Ela foi encontrar vossa majestade

[Ella fue a encontrarse con su majestad]

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Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Sou pequenininha, mas posso te dar uma volta

[Soy chiquitita, pero te puedo voltear]

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

[Cae en la guarida, cae en la guarida, la guarida de la cabocla]

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Descontrolado, esse lobo 'tá animado

[Descontrolado, ese lobo anda activado]

Vai com a Shaki e fica todo empolgado

[Se va con la Shaki y se prende todo]

Oh, wow, é loba e é mulher

[Ah, guau, es loba y es mujer]

E não fica contente até ter o que ela quer

[Y no se queda contenta hasta conseguir lo que quiere]

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Viver, deixando pra trás o passado (Cho-Cho-Cho-Cho—)

[Vivir, dejando atrás el pasado]

Viver sem lei, fazendo sempre o que quiser (Cho-Cho-Cho-Cho—)

[Vivir sin reglas, haciendo siempre lo que le da la gana]

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Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

[Tan chiquitita, pero te puede voltear]

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

[Cae en la guarida, cae en la guarida, la guarida de la cabocla]

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Choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca

Choca, choca, choca, choca, cho-cho-cho-cho-choca, choca

Tão, tão, tão, tão, tão, tão má-má-má, pode te dar uma volta

[Tan, tan, tan, tan, tan, tan mala-mala, pero te puede voltear]

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

[Cae en la guarida, cae en la guarida, la guarida de la cabocla]