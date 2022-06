Así suena 'Don't you worry', el nuevo tema de los Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta

Te interesa Los Black Eyed Peas se presentarán el próximo 25 de enero de 2022 en Dubái

¿Se convertirá en uno de los temas del verano? La suma de los Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta solo puede ser sinónimo de éxito. Así suena Don't you worry, ¿qué os parece?

Los músicos llevaban días dándole bombo al inminente estreno de la canción en sus perfiles de redes, donde se podía ver la portada de la colaboración, donde se ve una pirámide flotante. Por cierto, esta es la primera vez que los chicos de Black Eyed Peas y David Guetta se unen para hacer juntos una colaboración.

El éxito de 'Girl Like Me'

Porque hace Shakira y Black Eyed Peas ya demostraron de lo que eran capaces dando vida a Girl Like Me, una canción en la que la formación estadounidense siguió adentrándose en los ritmos latinos y cuya coreografía fue un auténtico boom en las redes sociales. Aquello fue en 2020 y el tema se convirtió en un éxito y no tardó en hacerse viral. Después de dos años, ahora se suma David Guetta para sonar junto a los Black Eyed Peas y Shakira.

La canción Girl Like Me se encuentra en el octavo álbum de estudio de Black Eyed Peas, Translation.