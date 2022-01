Los Black Eyed Peas se presentarán el próximo 25 de enero de 2022 en Dubái

Te interesa The Black Eyed Peas darán un concierto desde las pirámides de Egipto

Los Black Eyed Peas se presentarán en vivo en Al-Wasl Plaza (Dubái) el 25 de enero de 2022. El grupo estadounidense actuará en la Expo Universal, dentro del programa Noches Infinitas.

Que los Black Eyed Peas toquen un 25 no es para nada fortuito, ya que es un guiño a los 25 años que cumple el grupo este 2022. Después de haber alcanzado la fama con algunos de los grandes éxitos de las últimas décadas, como I Gotta Feeling, Pump It y Where is the Love, entre otros, el grupo presentará material del disco Translation, que incluye temazos, como Ritmo. Otra de las estrellas musicales que ha participado en este show ha sido Alicia Keys, que actuó el pasado diciembre.

Cada músico que participa en la Expo guarda una estrecha relación con los temas que se tratan en la Expo, como la sostenibilidad, oportunidad y la movilidad y los chicos de Black Eyed Peas están dentro de este último bloque dedicado a la movilidad. El espectáculo que han preparado está inspirado en la tecnología emergente, con lo cual, las expectativas son máximas para ver con qué nos sorprenden.

Además, para mostrar su compromiso con la Expo, los miembros del grupo publicaron en sus redes el siguiente mensaje: “Como grupo, continuamos evolucionando nuestra música para conectarnos con los corazones y las mentes de nuestra comunidad en todo el mundo. Estamos entusiasmados con nuestro próximo concierto especial Expo 2020 Dubai Infinite Nights, que mostrará la música que encabeza las listas de éxitos de nuestro reciente álbum Translation, así como nuestros grandes éxitos. El 25 de enero, uniremos al mundo para una celebración global a través de nuestra presentación en vivo".

¿Dónde se puede ver el concierto?

El próximo 25 de enero en la página web de la Expo www.virtualexpodubai.com