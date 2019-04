Así suena ‘Medicine’, lo nuevo de Jennifer Lopez y French Montana

Después de colaborar con Cardi B y DJ Khaled en 'Dinero' , Jennifer Lopez acaba de lanzar una nueva colaboración: 'Medicine' es el último single de la artista, en el que une voces con French Montana y nos recuerda a la JLo dela etapa ' Jenny From the Block'.

Jennifer Lopez anunció en primicia su colaboración con French Montana el pasado 21 de marzo y solamente dos semanas después, ya podemos escuchar 'Medicine'. La canción ha vuelto a reabrir recuerdos de Jenny From the Block para los fans.

Su última colaboración con Cardi B y DJ Khaled, 'Dinero', ya acumula más de 95 millones de visitas. 'Medicine' se estrenó a través de Beats 1 el miércoles 3 de abril por la tarde, junto a una entrevista muy profunda entre JLo y Ebro Darden.

La canción está hecha para que los fans muevan el esqueleto, junto al ritmo y la letra, todo apunta que será todo un éxito. Por el momento, el audio de la canción ya ha reunido más de 300 mil visualizaciones.

En la entrevista con Darden, Jennifer habló del próximo vídeo del single junto a French Montana, proyectos futuros y la búsqueda de su nuevo estilo musical. También, promocionó su esperado It's My Party Tour, que empieza el 7 de Junio en Los Ángeles.

Es cierto que Jennifer Lopez ha explorado diversos estilos musicales y diferentes colaboraciones, aun así, siempre es fiel a su estilo original y comentó que siempre se sentirá como en casa cuando interprete su música.

"Ese fue mi primer amor. La música. Ahí fue donde me sentí más viva. A día de hoy sigue siendo el lugar donde me siento más viva", explicaba JLo, "Aunque me guste y disfruto mucho haciendo todo lo que hago, el mayor amor que siento es cuando canto mi música frente a otras personas. Para mí, es ahí donde me siento más en casa que nunca".