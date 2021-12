El dardo envenenado de Jhay Cortez a Rauw Alejandro en su nuevo tema 'ENTERRAUW'

Te interesa Rosalía aparece por sorpresa en un concierto de Rauw Alejandro y sube MUCHO la temperatura

Como ya hicieron C. Tangana y Yung Beef en su momento, Jhay Cortez y Rauw Alejandro se están enfrentando a base de versos. Uno ataca en un tema y el otro contesta metiendo una pullita en otra canción.

Un cuento de nunca acabar que mantiene a los fans pegados a la actualidad y que se ha convertido en una rápida estrategia de marketing. Dicen por ahí que no hay crítica mala.

Lo último de Jhay Cortez: le dedica ENTERRAUW a Rauw Alejandro

Jhay Cortez publicaba este martes un tema en Youtube que solo con su título ya adelantaba a quién iba dirigido. En él, Jhayco carga contra el artista diciendo que "hay que estar loco" para meterse con él y comenta entre líneas una posible homosexualidad.

La calle no es de Rauw, la calle es de Jhay

Le damo' a lo' ninja y a lo' sensei (Sensei)

¿En portada 'e revista 'e GQ?, okey (Okey)

La "Q" es de quítate y todo' sabemo', cabrón, que la "G" es de (Shh)

Sin faltarle el respeto a los del ambiente (Jajaja)

Otro de los dardos que más ha llamado la atención de los fans es el que hace referencia a la amistad de Alejandro con Chris Brown, que fue condenado por abusos a la cantante Rihanna.

"Dices respetar a las mujeres y apoyas al abusador de Chris Brown", canta Cortez.

Cómo empezó el beef entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro

A Rauw Alejandro no le hizo ninguna gracia que Jhay Cortez mencionase a Rosalía en en el tema Si Pepe Remix -en el que también canta el propio Rauw- y se lo hizo saber. En la canción, Cortez se refiere a Rosalía como "la española" y le propone tener sexo en inglés.

"Tu española quiere que le hable en english [inglés]. Do you wanna fuck? [¿Quieres follar?]", canta Jhay Cortez, que además se imagina la respuesta de la catalana: "'Jhayco, quiero en el Bentley'", le diría, refiriéndose al modelo de coche que ya mencionó Rosalía en su canción Millònaria.

Esta referencia a su chica, la cantante de Malamente, no gustó nada al puertorriqueño, que utilizó su cuenta de Twitter para exclamar que "las mujeres se respetan".

La pullita de Rauw Alejandro

En las horas previas a la Nochebuena, Rauw Alejandro sorprendía a sus fans publicando una nueva canción, Hunter, llena de referencias a Cortez.

El cantante le recrimina que no llegue a su nivel musical, mencionando que su tour no está vendiendo entradas y que su carrera no es exitosa: "Donde nosotros cantamos, nadie te conoce", canta Rauw.