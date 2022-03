Así suena 'Quiéreme bien', lo nuevo de Macaco y Leiva

Quiéreme bien es el primer adelanto del nuevo disco de Macaco, Vuélame el corazón, que verá la luz el próximo otoño. Un primer single para el que ha contado con la colaboración de nada más y nada menos que Leiva.

"Quizás la letra más sencilla que nunca escribí, quizás para muchos un montón de obviedades, quizás, quizás, quizás... Pero quizás también, un pequeño reflejo de lo que muchxs pensamos o sentimos sobre las relaciones, eso que cuesta tanto aplicarse en un mundo dónde el amor se enfoca desde la propiedad, dónde al amor propio muchos lo llaman soledad", explica Dani Macaco de esta canción.

"Si no aguantas te quedarás sola/ solo', 'es el amor de tu vida'…. y mil frases que forman parte de nuestro imaginario, nuestras enseñanzas, 'corazón partido', 'medias naranjas', 'me clavaste un puñal en el corazón', 'no puedo vivir sin ti", continúa, ejemplificándolo con frases hechas que, lamentablemente, seguimos escuchando a menudo.

El artista describe una relación sana como aquella que "se escribe entre dos personas", sin comparaciones con nadie.

El videoclip, dirigido por el propio Dani Macaco junto a Xènia Besora, transmite el paso del tiempo y de las decisiones que tomamos. Decisiones que podemos reescribir, tachar y reinventar como si de un cuaderno se tratase.

LETRA DE 'QUIÉREME BIEN' DE MACACO Y LEIVA

No quiero que me quieras por encima de todo

Ni a pesar de todo,

solo quiero que me quieras

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Que me quieras bien

No quiero que me quieras, contra viento y marea

Ni por nada, ni por lo que sea

solo quiero que me quieras

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Ni que me eches de menos

Ni que me eches de más

Y cundo estés, sentir que estás

solo quiero que me quieras

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Ni por ti mataría

Ni para toda la vida

solo quiero que me quieras

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Que me quieras bien

Ni tus labios son de mi boca

Ni a ti nadie te toca

Ni estás porque toca

Quiéreme bien

Quiérete bien

Ni corazón partido

Ni dime dónde has ido

Ni sin tu amor estoy perdido

Quiéreme bien

Quiérete bien

Ni el amor es ciego

Sino, mejor hasta luego

El corazón no quiere duelos

El corazón no quiere duelos

Quiéreme bien

Quiérete bien

Ni por ti me corto las venas

Ni amas más por cargar más penas

Ni por miedo ni porque quizás te pierdo

Para mal acompañada

Mejor me voy a dedo

El amor pesa ni se aguanta ni es una presa

No te quedes si te espanta

No hay cazador

Ni presa

Ni con acuse de recibo ni

Un valle de lagrimas

Ni me censuras

Ni me prohíbo

Salgamos a ventilar las almas

Ni en el altar del reproche

Ni por bodas tu duermes aquí, todas las noches

Ni cállate, sube al coche

Ni soy tuya por un anillo o una noche

Ni irse es de cobardes

Si duele, vete

No tardes

Porque los corazones

No necesitan tatuajes

Solo verdades

Y los enlaces son nudos y prisioneras de tu

Porque querer bien no necesita

Escudos, ni cuentos de hadas

Ni a tus espaldas siempre hay una salida y entrada

Ni a tus espaldas siempre hay una salida y entrada