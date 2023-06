Así suena 'El Sol Me Da', la canción de Bad Gyal para el anuncio de Estrella Damm 2023 (+ letra)

Competirá con los grandes por ser el hit de la época estival. Bad Gyal pone voz -y ritmo- a la banda sonora del anuncio del verano de Estrella Damm en El Sol Me Da, un corte con base de reggaeton con las habituales barras de la más pegá de España.

El Sol Me Da tiene rivales para el título de la canción del verano. Este viernes Rosalía lanza Tuya, su fusión asiático-requetonera, y el mismo día Quevedo, Feid, Mora y Saiko se unen en el remix de Polaris. Todo esto sin olvidar la ya viralísima Las Babys de Aitana, recién salida del horno. Habrá que esperar para ver quién se lleva el pódium del número uno y se riega con champage.

De momento, ya está disponible es El Sol Me Da, la canción oficial de la más pegá de España para uno de los spots más icónicos de la temporada.

En el clip de Mediterraneamente, de seis minutos, se contrapone la soledad del artista y sus compromisos laborales con los planes de sol y playa de un mortal cualquiera.

Alba Farelo acaba "tornando a casa" para encontrarse con sus seres queridos y exprimir las cosas que verdaderamente valen la pena.

Letra de El Sol Me Da de Bad Gyal

Estoy donde quiero estar

Es tiempo de celebrar (Uh)

La vida es una y ya (Uh)

Y es verano además

En bikini el sol me da (Mmm)

Es tiempo de celebrar (Mmm)

En el agua se está nice (Mmm)

Y es verano además (Mmm-mmm)

Me saco una foto saliendo del agua (Sí)

Primero la cara, luego poso de espaldas

A-A-A veces se siente como que el tiempo no pasa (Uah)

De aquí no me voy porque yo estoy como en casa (No, no, no)

Y qué más da (Ah)

Hoy salgo, hoy no quiero trabajar

Se acabó, ya no me siento encerrá'

Los logros yo los celebro (Uh-uh)

El dinero viene y va (Ah)

You might also like

Estoy donde quiero estar (Ah-ah)

Es tiempo de celebrar (Viene y va)

La vida es una y ya

Y es verano además

En bikini el sol me da (Ah-ah)

Es tiempo de celebrar (Eh-eh)

En el agua se está nice

Y es verano además

Es verano ya, bonito olía

Abre una botella y pa' la playa

Estoy rica, me siento suelta

Llevo la fiesta a donde vaya

Y estoy bien aquí

Me la paso en bikini

Estoy bien así (Ah-ah)

Y estoy bien aquí

Me la paso en bikini

Estoy bien así (Sí)

Estoy bonita me da el sol y yo ando descalza (Qué rica)

Me quedó la marca del tanga (Mmm)

El verano tiene algo que me encanta (Jaja)

Que la noche siempre se alarga

En lo negativo yo ni pensé (No)

Que le vaya bien al que mal me ve

Hoy estoy aquí, mañana no sé

Noche de verano, voy a beber

Estoy donde quiero estar (Ah-ah)

Es tiempo de celebrar

La vida es una y ya

Y es verano además

En bikini el sol me da (Ah-ah)

Es tiempo de celebrar (Eh-eh)

En el agua se está nice

Y e—, Y es verano además

Bad Gyal

Pussy K Mana

Pus—, Pussy K Mana

Mmm