Así suena ‘This Is How (We Want You To Get High)’, un tema inédito de George Michael

Ha salido a la luz ‘This Is How (We Want You To Get High)’ , una canción inédita de George Michael que terminó poco antes de morir. El tema forma parte de la banda sonora de la película 'Last Christmas' , inspirada en la música del artista fallecido y protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding , Michelle Yeoh y Emma Thompson .

George Michael estaba trabajando en un nuevo disco antes de morir por lo que todavía queda material inédito que puede salir a la luz, como ha sido el caso de 'This Is How (We Want You To Get High)'.

Esta canción es una de las que el artista había terminado y que forma parte de la banda sonora de 'Last Christmas', protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding , Michelle Yeoh y Emma Thompson y que llegará a los cines españoles el próximo 29 de noviembre.

Pero esta no es la única canción de George Michael que vamos a encontrar en esta película. De hecho esta película está inspirada precisamente en la canción de 'Last Christmas' de Wham!, el grupo que tenía George Michael junto a Andrew Ridgeley.

El proyecto empezó cuando la actriz, productora y guionista Emma Thompson visitó a George Michael a su casa de Londres en la primavera de 2013 para decirle cuánto le gustaba esta canción y proponerle este proyecto, al que Michael dio luz verde: "La sabiduría y el alcance emocional de las letras de George siempre me han fascinado. Muchas de ellas parecen haber sido escritas para la película", ha explicado la propia actriz, y añade: "Después de conocer a George y vivir de cerca su compasión y comprensión, me di cuenta de que, de hecho, la película fue escrita para esas letras".

De esta manera, la película de 'Last Christmas' se desarrolla a partir de las letras del artista, entre las que podemos encontrar títulos como el que le da nombre a la cinta, así como los éxitos más queridos por el público: 'Faith', 'Fastlove', 'Freedom ’90', y 'Too Funky', además de sorpresas como 'Heal The Pain', 'Waiting for that Day' y la versión de MTV Unplugged de 'Praying For Time', un favorito de George, y la fabulosa 'Move On', del álbum 'Older'.

Más tarde, cuando Emma Thompson escuchó la canción 'This Is How (We Want You To Get High)', supo de inmediato que tenía que estar en 'Last Christmas'.

BSO DE 'LAST CHRISTMAS':

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying For Time

Faith

Waiting For That Day

Heal The Pain

One More Try

Fastlove Part 1

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom! ‘90

Praying For Time (versión MTV Unplugged)

This Is How (We Want You To Get High)