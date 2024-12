Así suenan los participantes del Benidorm Fest 2025: los estilos que podrían representar a España en Eurovisión

Falta una semana para que se conozcan las canciones del Benidorm Fest. Será el próximo 18 de diciembre cuando escuchemos por fin las canciones que optan por representar a España este año en Basilea.

A falta de verles defender su tema sobre el escenario del Palau Municipal d'Esports los próximos 28, 30 de enero y 1 de febrero, desgranamos uno por uno a cada candidatura. ¿Con qué tipo de canción lucharán para llevarse el micrófono de bronce?

Carla Frigo - 'Bésame'

Con 22 años, la artista barcelonesa Carla Frigo y con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, define su propuesta como "muy sensual, pero fina, elegante y muy explosiva". De momento, de lo que sabe de su propuesta es que llevará varios bailarines con ella, según se han hecho eco las redes sociales.

Para los privilegiados que han tenido la oportunidad de escuchar su tema, J Kbello lo ha definido como "superlatin" y "rave". Si cumple con lo prometido, podría cumplir con la estela seguida por temas como Duro,Mírame o su más reciente Loop, estrenado el pasado 21 de noviembre. Bésame estará compuesta por Amanda Castillo y Benjamín García.

Celine Van Heel- 'La Casa'

Ella posee un universo multicultural inmenso. Y no es para menos, ya que ha vivido en distintos puntos del planeta como Atenas,Berlín, París, Estocolmo, La Haya, Los Ángeles y Madrid. Celine Van Heel buscará empezar su carrera musical por una puerta enorme: la del Benidorm Fest 2025. La artista hispano-holandesa se postula con La Casa, una canción que va del "mal de amor" y "su liberación como mujer". "Digo adiós a alguien", señala.

El tema está compuesto por Alfred García (conocido por su paso por Operación Triunfo y el Benidorm Fest), Pol Álvarez y Celine. De momento, uno de los pocos sonidos de la trayectoria de la artista es su versión de Bésame Mucho. Aunque no se conoce como sonará La Casa, lo cierto es que hay quienes relacionan su estilo con el de Nathy Peluso.

Chica Sobresalto - 'Mala feminista'

A lo largo de su carrera, Chica Sobresalto se ha enfocado más en el pop rock. La artista natural de Villava, Navarra, ha sacado títulos como Fusión del Núcleo, su tema más escuchado en plataformas digitales o temas más recientes como Tu Nirvana o Navegantes, donde se intuyen el uso de toques más electrónicos.

Tras pasar por Operación Triunfo, Maialen viene dispuesta a cruzar la puerta del Benidorm Fest 2025 con Mala Feminista. Una canción en la que habla de "la culpa" y de la sensación de que en la industria de la música les ponen "palos en las ruedas y se nos exige que estemos empoderadas". Una canción que define como "pop molesto" según contó en ESC Plus.

Daniela Blasco - 'Uh Na Na!'

De lo que más se ha destacado de Daniela Blasco es su talento bailando. ¿Quizás sea una pista de lo que podría llevar al Benidorm Fest 2025? ¿Tal vez un gran show? Con apenas 19 años, la cantante mallorquina tiene un currículum admirable. Y es que con 12 años acompañó a Justin Bieber en su concierto en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.

Tras formarse en academias internacionales en Los Ángeles, ha ganado diversas competiciones como el Urban Display de España. Aunque cuenta con una pequeña trayectoria musical, la cantante lleva una retahíla de singles para poner a todo el mundo en pie. Es el caso de Mi Mamá, su tema más reciente que comparte con KD One.

Su temaUh Nana está compuesta por Félix Joan Muñiz Prat, Carlos Joseé Montado Cruz, Óscar Campos Gutiérrez y la misma Daniela y señala que es como un "himno", para "pasarlo bien" y "explosivo".

David Afonso - 'Amor Barato'

Empezó su andadura en lo musical con 8 años e incluso se presentó al concurso infantil Veo, veo. David Afonso llega al Benidorm Fest 2025 con Amor Barato, en una canción que se enmarca en el género latino, calificándolo como "bailable y enérgico".

Si quieres ver su destreza escénica, puedes verle interpretar el tema Hipocresía de Marc Anthony. Un estilo que le queda como anillo al dedo.

DeTeresa - 'La Pena'

Es uno de los perfiles más originales de esta edición. DeTeresa combina tradición y modernidad, como es el caso de su tema Pirulí, con una apuesta audiovisual en el que te lleva a la época de la Madrid más castiza combinada con sus sonidos electrónicos.

Su propuesta llega bajo el título de La Pena,"una canción muy sentida" también "elegante" a la par que "rabiosa" según cuenta en FormulaTV. La artista nacida en Madrid en el año 1996 se formó en el Instituto Británico de Música de Moderna en Brighton, donde estudió composición y producción.

Henry Semler - 'No lo ves'

El ente público lo presenta como un artista que se mueve entre el soul, el rock y el pop. Henry Semler se presenta al Benidorm Fest 2025 con No lo ves, una canción que "habla de cuando la persona que tienes enfrente deja de verte y no te ofrece lo que ofrecía antes", según contó en la rueda de prensa.

Entre los temas de su discografía destaca Dímelo, un tema conmovedor que evoca nostalgia.

J Kbello - 'V.I.P'

Pudimos ver su dominio en Cover Night, donde impresionó a la propia Chanel cantando su tema SloMo con un mashup en el que interpretaba En el amor todo es empezar de Raffaella Carrà.

Si indagamos un poco en su música, vemos que J Kbello se desenvuelve más con temas más bailables. No obstante, tiene otros temas compuestos en otros géneros comosoul, urbano, hip-hop y reggae según recoge ESC Plus. Si quieres indagar un poco en su música, puedes escuchar Borracho, un tema con el que es inevitable bailar en la pista de baile. "Es como una mezcla energética, sensual y es fiesta" según contó en el FormulaTV sobre V.I.P su tema para el festival alicantino.

K!ngdom - 'Me gustas tú'

La banda formada por Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis fundaron K!ngdom en 2019. Su estilo se mueve más en el pop electrónico y tras intentar participar en el Benidorm Fest el año pasado con Confieso se vuelven a postular con Me gustas tú. Tras ganar La Elección Interna, la encuentras organizada por eurovision-spain.com, este año, la banda ha conseguido su pase a Benidorm.

Kuve - 'Loca por ti'

Con una estética de lo más llamativa y un sonido con el que se mueve entre la electrónica y el pop, la artista murciana Kuve llega al Benidorm Fest con Loca por ti, un tema que define como "amor verdadero", según recoge ESC Plus. Si hubiera que destacar algo de la artista es que no nos cabe duda de que puede dar con un buen pack de cara a Eurovisión. Reflejo de ello son sus temas que vienen acompañados con unos videoclips cuidados al detalle.

Lachispa - 'Hartita de llorar'

Sin duda, el flamenco va a estar representado en el escenario del Benidorm Fest, de la mano de Lachispa. La artista natural de Chiclana de la Frontera cuenta con una trayectoria bastante destacada. Dio sus primeros pasos en la música con el programa de Menuda Noche y también ha sido corista de Rosalía, con quien ha compartido escenarios como los Grammy Latinos en Las Vegas.

"Es un viaje increíble (...), creo que promete mucho" confesó en eurovision-spain.com sobre la canción. Este año, la artista estrenó su álbum debut Siempre Pura el pasado mes de octubre, donde plasma su esencia flamenca.

Lucas Bun - 'Te escribo en el cielo'

Tiene una trayectoria corta en lo que respecta a la música, pero apunta a que su tema llegará al alma. Te escribo en el cielo es el tema que trae Lucas Bun al Benidorm Fest. Un tema dedicado a su madre, quien falleció hace un año. "Para mí es una canción que cuando pienso en ella me emociona mucho", ha detallado.

En su música se combina experimentación e innovación en temas como La Tatiana.

Mawot - 'Raggio di sole'

Se presentó al Festival de Benidorm en el año 2001 y hasta entonces, ha escrito para terceros. Mawot, vuelve a Benidorm Fest con Raggio di Sole, un tema con el que asegura que "ha estado trabajando casi un año" según recoge eurovision-spain.com. Con este tema apela a ese "niño interior y que proyecta todos sus sueños", según cuenta Roberto Comins.

Mel Ömana - 'I'm the queen'

De Canarias… ¿a Basilea? La música de Mel Ömana es la combinación de influencias latinas y canarias, según cuenta Atlántico Hoy. Con Im the queen, la cantante busca plasmar un claro mensaje: "Todas llevamos una reina dentro". De su directo se puede destacar su firmeza y destreza escénica, así como su calidad vocal. Si quieres ver como se desenvuelve en directo, no dudes en visualizar el siguiente vídeo donde demuestra todo su poderío.

Melody - 'Esa Diva'

Sin duda, es uno de los grandes nombres de esta edición. Con Esa Diva, Melody se postula de nuevo a Eurovisión tras intentarlo en 2009 con Amante de La Luna. Una candidatura con la que se quedó a las puertas de Moscú aquel año

Lejos de aquel El Baile del Gorila, la artista se ha movido entre el estilo latino y pop. Su single más reciente, Bandido, saca toda la garra que tanto la caracteriza.

La intérprete de De Pata Negra llevará al escenario del Benidorm Fest Esa Diva: "Habla de cualquiera puede ser diva, no si tienes, si no tienes, la edad (...) la palabra diva se ha sacado un poco de contexto en estos años y este tema reubica lo que es la diva", contó en eurovision-spain.com.

Sonia y Selena - 'Reinas'

Han pasado 23 años desde que Sonia y Selena buscaron ir a Eurovisión por primera vez con Yo Quiero Bailar. Este tema, a pesar de no llegar al escenario de Cophenague (aquel año, David Civera nos representó en el festival), Sonia Madoc y Bárbara Selena Rodríguez trascendieron con un tema que se ha vuelto atemporal.

Este año, vuelven a intentarlo con Reinas, una canción con sello propio que viene de la mano de Lorenzo Guiner Pucho y Arturo Martínez Marzo. "Yo lloré, porque me llegó al alma, el estribillo tiene unas partes que van in crecendo que a mí me tocó la fibra" contó Sonia en eurovision-spain.com. Ahora, tras su separación en lo profesional en 2002, ambas llegan al Benidorm Fest con la mayor de las ilusiones.