Así es La Zarra, la artista francesa bautizada como la Gran Diva de Eurovisión 2023

Évidemment es el tema cantado por La Zarra con el que Francia se postula este año para ganar Eurovisión 2023. Este es el nombre artístico de la cantante de origen marroquí, cuyo nombre real es Fatima-Zahra Hafdi. Según los eurofans, la Gran Diva del certamen de este año.

Nacida en Canadá, la discreta intérprete no deja que se sepa mucho de su vida personal. Por sus distintas declaraciones a medios y su comportamiento respecto a preguntas personales: no quiere otros juicios que no sean los puramente basados en la música que hace.

Solo ha hablado de su trabajo como peluquera y su mudanza a la Francia de la que se enamoró en las películas.

La Zarra interpreta Évidemment, que representa a Francia en Eurovision 2023.

Para dedicarse a afinar, solo tuvo que hacer una cosa: estar en el lugar correcto, en el momento adecuado.

Hace casi una década, en 2016, fue fichada por Benny Adam, un productor de hip-hop residente cerca de Montreal. Unas semanas más tarde lanzó su primer single: Printemps blanc, en colaboración con el rapero francés Niro.

Videoclip de Printemps blanc, de Niro y La Zarra.

Frente a su característico hermetismo, hay un medio por el que sí podemos conocerla más en profundidad: la música. "No puedo mentir cuando hago música", le contó la artista a los medios de la organización.

El tema que interpreta en nombre de Francia habla de ella, y del empoderamiento. Una razón de peso para consolidarse como diva de divas.

No utiliza la palabra "feminista", pero su mensaje puede llegar bajo ese título. En el medio francés musical Pure Charts lo aclara: "Esta canción envía un mensaje para todos. Habla de amor propio. Es eso de 'soy mi mayor fan, soy capaz".

En su caso no puede hablarse de ese empoderamiento de amor propio, de la fortaleza que emana su espectáculo y su letra, sin pasar por alto la maternidad. "No me asusta nada. No me asustan los sentimientos. No me asusta fallar porque soy madre", declaró a los micrófonos del certamen.

La Zarra, la Torre Eiffel de Eurovisión

Después de semanas anunciando que habría un elemento peligroso en su actuación, La Zarra mostró sus cartas durante la primera semifinal al compartir un vídeo un ensayo interpretando esta mezcla de música disco y francesa sobre una columna de cinco metros de altura, haciendo referencia a esa idea de "la gran Francia".

Acto seguido consiguió el sorpasso a Blanca Paloma en las apuestas.

Como un auténtico monumento, la que este sábado en la final de Eurovisión cantará en sexta posición, se mantuvo tres minutos sobre la plataforma. El reto de hacer dinámica una puesta en escena extremadamente estática —y peligrosa—.

La letra en español de 'Évidemment', de La Zarra

Mi corazón, mis manos, mis ojos, mis riñones

Ya nada me pertenece

Me hago daño para

hacer el bien

Me olvido como si nada

En mi jardín del infierno

No te voy a defraudar

Que riego con mis sueños y mis lágrimas

Podemos estar en el techo del mundo

No puedes tocar el cielo con el dedo

Por supuesto

No sé qué hacer al respecto

Es solo un montón de aire caliente

Por supuesto

No estoy seguro de qué hacer al respecto, no estoy segura de qué hacer al respecto

No estoy seguro de qué hacer al respecto

Siempre es demasiado bueno para ser verdad

Pero nunca es demasiado feo para estar equivocado

Por supuesto

Nunca volverá a ser la misma

Esa chica de antes

Vendo mañana, compro ayer

El tiempo es un asesino

Busco el amor

No encuentro nada

Como en mi bolso

En mi cabeza no es tan obvio

Busco la verdad

Mientras la evito

Puedes estar en la cima del mundo

No puedes tocar el cielo con el dedo

Por supuesto

No estoy seguro de qué hacer al respecto

Es sólo un montón de aire caliente

Por supuesto.

Nunca volverá a ser la misma

Esa chica de antes

Porque yo canto

Mi vida es tuya

Y un poco de romance

Estoy desnuda ante ti

Así que dame una oportunidad

De ti a mí

De mí a ti

¿He conseguido cantar

Cantar la Gran Francia

Siempre es demasiado bueno para ser verdad/ pero/

Nunca es demasiado feo para estar equivocado

Por supuesto

Nunca será

Nunca será la misma

Esa chica de antes