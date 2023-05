Quién es Mae Muller, la representante de Reino Unido en Eurovisión 2023

“No puedo creer que esté diciendo esto... ¡¡¡Pero soy la representante del Reino Unido de este año para EUROVISIÓN 2023 con mi canción, I wrote a song!!! Este ha sido el secreto más difícil de guardar del MUNDO”. Así comunicó Mae Muller a sus miles de seguidores en redes sociales que ella era la elegida para representar al país en el festival europeo de la canción en el año en que Reino Unido ejerce de anfitrión.

La decisión se hizo esperar y, tras semanas de especulaciones, Reino Unido fue uno de los últimos países en desvelar el nombre de su candidata. Y al igual que sucediera con Sam Ryder en la edición anterior —y dados los resultados, ya que consiguió un magnífico segundo puesto—, Muller fue seleccionada mediante un proceso interno de la BBC, en colaboración con la discográfica TaP.

“Desde el momento en que conocimos a Mae, supimos que sería una increíble embajadora para el Reino Unido en Eurovisión", aseguraron los responsables de su elección en un comunicado.

Las expectativas sobre la cantante londinense —que está entre las favoritas de las casas de apuestas— son muy altas: además de superar o igualar a su predecesor en el certamen, en ella están puestas las esperanzas de que Reino Unido consiga su sexta victoria en la historia del certamen después de 25 años sin ganar.

Ahora bien, la elección de Muller no estuvo exenta de cierta polémica. El diario The Telegraph sacó a la luz algunos de sus tuits de 2020 en los que criticaba al entonces primer ministro Boris Johnson: “¿Ocupando una cama en cuidados intensivos pero no estás conectado a un ventilador y con el “ánimo alto”? Nah, amigo”. Estas declaraciones fueron criticadas por ciertos sectores de la sociedad, poniendo en duda la imparcialidad política de la BBC.

"Estoy muy ilusionada por participar en Eurovisión este año y por representar al Reino Unido. Me ha encantado ver Eurovisión toda mi vida, así que competir en un evento musical tan importante es, simplemente, brillante", confirmó en una entrevista en el programa radiofónico BBC Radio 2.

Una canción pop con presencia española

La artista británica, que actúa en último lugar en la final, interpretará sobre el escenario del Liverpool Arena la canción I Wrote A Song, escrita por ella misma junto a Lewis Thompson y Karen Poole.

Según explicó la candidata en una entrevista en The Guardian, la canción comenzó a cobrar vida en el mes de enero, cuando atravesaba un delicado momento sentimental y fue su manera de canalizar la ira hacia un ex.

La canción recibió buenas críticas por parte de los especialistas ingleses. “Es mejor que la mayoría de nuestras candidatas de años anteriores, aunque no destaca en comparación con la entrada del año pasado Space Man”, escribió Alexis Petridis en The Guardian. “I Wrote A Song es inteligente, atrevida y una explosión de herramientas de precisión que debería ser un regalo en Liverpool en mayo", sentenció James Hall en el Daily Telegraph. Y en Official Charts Company la definieron como "la propuesta de Eurovisión del Reino Unido con el sonido más fresco después de incontables años”.

El 29 de abril, se lanzó el vídeoclip de I Wrote A Song, una propuesta muy pop, muy bailable, en la que la artista aparece acompañada de un grupo de bailarines entre los que destaca una cara conocida para España. Se trata de Josh Huerta, uno de los artistas que participaron en el triunfo de Chanel en Turín y que vemos cada viernes en Tu cara me suena. Afortunadamente, no habrá que dividirse entre Blanca Paloma y Muller, pues no forma parte del cuadro de bailarines de la británica en la final de Liverpool.

El nuevo disco espera su momento

Con tan solo 25 años, Mae Muller puede presumir de una exitosa carrera dentro del pop británico.

Comenzó a probar suerte en el mundo de la música con 19 años —aunque siendo una niña apareció en el vídeo de la canción Grace Kelly de Mika— , mientras estudiaba Bellas Artes empezó a imitar la estrategia de algunos de sus cantantes preferidos, como Justin Bieber y Adele: mostrarse en redes sociales. “Empecé a subir mis videos cantando en Instagram y colgué una canción en SoundCloud. A partir de ahí, se hizo una bola de nieve. Empecé a participar en sesiones y a hacer más y más música, y a trabajar para mejorar mis habilidades de escritura”.

En abril de 2019, publicó su primer álbum de estudio, Chapter 1, con el que acompañó como telonera de la famosa banda Little Mix. Después llegarían tres EP y varias colaboraciones, como Better Days, junto al grupo sueco Neiked y al rapero estadounidense Polo G. Con este tema se coló en las listas de Estados Unidos y fue el que interpretó en el mítico programa de Jimmy Fallon.

A finales de este año estaba previsto que la artista sacase su nuevo álbum, del que dice que lleva preparando años. “Tenía muchas ganas de sacar el álbum, y teníamos una fecha. Luego, obviamente, llegó Eurovisión y se descartaron todas las fechas del calendario. Lo cual está bien, porque espero que así más personas lo lleguen a escuchar”, explicó a The Guardian, feliz por la oportunidad que puede brindarle Eurovisión.

La letra de 'I Wrote A Song', la canción de Mae Muller

Oh, yeah

Ooh

When you said you were leaving

To work on your mental health

You didn't mention the cheating, yeah

You kept that one to yourself

I got so mad was gonna

Cuss you out outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me (to me, to me)

Instead I wrote a song

'Bout how you did me wrong

I could've cried at home

And spent the night alone

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence, baby

Instead, I wrote it all down

Oh, I was gonna

Cuss you out outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me (to me, to me)

Instead I wrote a song

'Bout how you did me wrong

I could've cried at home

And spent the night alone

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

Let's celebrate, dance it away

I thought my heart would break

Instead I wrote a song

'Bout how you did me wrong

I could've cried at home

And spent the night alone

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Escribí una canción

[Intro]

Oh, yeah.

Ooh

[Verso 1]

Cuando dijiste que te ibas

para trabajar en tu salud mental

no mencionaste el engaño,

te lo guardaste para ti.

[Pre-estribillo]

Me enfadé tanto que iba a

maldecirte, fuera de tu casa

para que todos lo vean.

Quería destrozar tu Benz,

contárselo a todos tus amigos,

lo cruel que fuiste conmigo (conmigo, conmigo)

[Estribillo]

En su lugar, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche sola;

en su lugar, escribí una canción.

Me siento mucho mejor ahora.

Yo y mis chicas estamos fuera,

y todas vamos cantando.

En su lugar, escribí una canción.

[Post-estribillo]

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I (Ugh)

En su lugar, escribí una canción.

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I (Ugh)

En su lugar, escribí una canción.

[Verso 2]

Mantuve la calma y la compostura (sí, sí);

mi madre estaría tan orgullosa (mi madre estaría tan orgullosa).

Estaba lista para una sentencia, bebé (ah, ah-ah-ah);

en su lugar, lo escribí todo.

[Pre-estribillo]

Oh, iba a

maldecirte, fuera de tu casa

para que todos lo vean (que todos lo vean).

Quería destrozar tu Benz,

contárselo a todos tus amigos,

lo cruel que fuiste conmigo (conmigo, conmigo).

[Estribillo]

En su lugar, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche sola;

en su lugar, escribí una canción.

Me siento mucho mejor ahora.

Yo y mis chicas estamos fuera,

y todas vamos cantando.

En su lugar, escribí una canción.

[Post-estribillo]

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I (Ugh)

En su lugar, escribí una canción.

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I (Ugh)

En su lugar, escribí una canción.

[Puente]

Mírame a los ojos, ella se siente bien, ella se siente viva,

así que no llames a mi teléfono esta noche, esta noche, esta noche.

No es mentira, me divirtió decirle al mundo lo que hiciste.

Estoy mejor ahora, quemé el puente

levantando una copa, tomando un sorbo.

Celebremos,

bailando.

Pensé que mi corazón se rompería...

[Estribillo]

En su lugar, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche sola;

en su lugar, escribí una canción.

Me siento mucho mejor ahora.

Yo y mis chicas estamos fuera,

y todas vamos cantando.

En su lugar, escribí una canción.

