Avril Lavigne presenta el vídeo de ‘Let Me Go’ junto a su marido Chad Kroeger

Avril Lavigne estrena el videoclip de Let Me Go, tercer single de su último álbum de título homónimo. Tras Here's To Never Growing Up y Rock N Roll, la artista estrena la balada Let Me Go, tema que colabora el guitarrista, líder de la banda de rock canadiense Nickelback y su actual pareja, Chad Kroeger.

La cantante lanzará el álbum, co-producido Chad Kroeger, Martin Johnson y David Hodges, el próximo 5 de noviembre. Avril Lavigne, el quinto álbum de estudio lo componen trece temas compuestos por la cantante, incluyendo los singles Here's To Never Growing Up y Rock N Roll.

Lavigne ha vendido más de 35 millones de álbumes en el mundo, ha tenido 8 nominaciones al Grammy y ha sido ganadora de 7 premios Juno canadienses. Alcanzó la fama en 2002 con el álbum Let Go, que incluía Sk&r Boi y Complicated. El lanzamiento de Under My Skin en 2004 llegó al número 1 en las listas de Billboard, al igual que su tercer álbum, The Best Damn Thing, del que formaba parte su éxito Gilfriend. El cuarto álbum, Goodbye Lullaby¸ se lanzó en 2011.

