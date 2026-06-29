Bad Bunny se alía con Damon Albarn, de Gorillaz, para conquistar Londres

Durante la residencia de Bad Bunny en Madrid parecía que el puertorriqueño reducía las posibilidades de sorprender a sus acólitos, dado el gran número de invitados y escenas icónicas que el autor de NUEVAYoL había brindado en el estadio Metropolitano.

Sin embargo, aún guardado un as bajo la manga que ha dejado a todos atónitos. Durante su último concierto en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Bad Bunny se ha fundido con el público británico, a quienes ha dejado un momento histórico al subir al escenario al artista Damon Albarn junto a su banda Gorillaz.

Para dar comienzo a esta combinación en directo, Bad Bunny eligió interpretar sobre el escenario Tormenta, su colaboración de 2023 con la que se fundió con los asistentes londinenses.

Un emocionante momento que subió de grados de forma exponencial cuando sonaron los primeros acordes de Clint Eastwood, una de las canciones "favoritas de todos los tiempos" de Bad Bunny y uno de los mayores éxitos de la banda, en la que el puertorriqueño volcó su creatividad para realizar un atrevido remix en directo.