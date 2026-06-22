Los momentos virales de Bad Bunny en Düsseldorf: guiño a la selección alemana, las canciones exclusivas, RaiNao de invitada y tonteo con una fan

Bad Bunny, en el último concierto de su residencia en Madrid. | Agencia EFE

Bad Bunny no descansa y este fin de semana llevó DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour a Düsseldorf (Alemania).

El cantante puertorriqueño, que se despidió de Madrid el pasado 15 de junio, actuó el sábado y el domingo en Merkur Spiel-Arena causando sensación entre los fans alemanes, a los que supo meterse en el bolsillo introduciendo un cambio en su vestuario habitual e interactuando muy intensamente con algunos de ellos.

Un guiño a la selección alemana

Uno de los aciertos de Bad Bunny en Alemania tuvo que ver con su estilismo. El sábado el cantante introdujo un cambio en su vestuario para lucir una sudadera retro de Alemania, un detalle muy bien recibido por los seguidores ya que ese día la selección nacional jugaba contra Cabo Verde y lograba clasificarse para la fase eliminatoria después de 12 años sin lograrlo.

RaiNao, artista invitada de la noche

La segunda noche de Bad Bunny en Alemania tuvo también sorpresa, aunque esta vez como artista invitada. RaiNao se sumó al show para cantar PERFuMITO NUEVO en La Casita.

La puertorriqueña ha participado ya en tres conciertos de la gira de Bad Bunny. El primero fue en São Paulo (Brasil) y el segundo, en Madrid (España). Fue invitada del sexto concierto en el Metropolitano, al que también se sumó De La Ghetto.

'Enséñame a bailar' y 'Vuelve'

A su paso por Alemania, Bad Bunny también dejó canciones exclusivas para sus fans. La primera noche fue Enséñame a bailar, del disco Un verano sin ti (2022).

Y la segunda, Vuelve, su colaboración con Daddy Yankee del álbum Con calma & mis grandes éxitos (2019).

El acercamiento con una fan

¡Solo faltó el beso! Dicen algunos al ver este momento de Bad Bunny con una fan en Alemania.

Le cogió de la mano, le cantó y unió su frente a la de la joven... Sin duda, uno de los momentos más comentados de su paso por Düsseldorf.

Y luego este momento. Bad Bunny también interactuó con esta señora en Alemania y su cara de felicidad no tiene desperdicio.