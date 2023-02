Bad Bunny ya ha hecho historia en los Premios Grammy 2023 (antes incluso de la gala)

Este domingo 5 de febrero se entregan en Los Angeles los premios más importantes de la música: los Grammy. Beyoncé con nueve nominaciones por su álbum Renaissance, Adele con seis por 30 y Kendrick Lamar con ocho por Mr. Morale & the Big Steppers son los tres favoritos en esta edición.

Con sus candidaturas, Beyoncé ha hecho historia igualando a su marido, el rapero Jay-Z, y los dos son los artistas más nominados en la historia de estos galardones. Pero hay un músico latino que también ha roto los esquemas antes de que se celebre la gala: el puertorriqueño Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio — nombre real del músico— opta a llevarse el gramófono en tres categorías, entre ellas la de Álbum del año por su disco Un verano sin ti. Es la primera vez que un disco grabado íntegramente en español ha sido nominado en esta categoría, una de las cuatro más importantes.

Ahora bien, no lo tiene nada fácil pues compite con los últimos discos de Beyoncé, Adele, Abba, Harry Styles, Lizzo, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Cold Play y Kendrick Lamar.

Además de la nominación a Álbum del año, Bad Bunny opta a llevarse el premio a Mejor álbum de música urbana y como Mejor interpretación pop solista por la canción Moscow Mule.

Este no es el debut del trapero en estos premios porque desde 2018 y hasta 2022 ha estado nominado en seis ocasiones:

En 2018, a Mejor canción del año por I like it ;

; En 2019, a Mejor álbum alternativo, rock o urbano latino por X 100pre y por Oasis , el disco que sacó junto a J Balvin;

y por , el disco que sacó junto a En 2020, a Mejor interpretación de dúo o grupo por Un día y Mejor álbum de pop o urbano latino por YHLQMDLG ;

y Mejor álbum de pop o urbano latino por ; Y en 2022, a Mejor álbum de música urbana por El Último Tour del Mundo.

Bad Bunny consiguió. https://twitter.com/RecordingAcad/status/1510737769055760388

Bad Bunny, confirmado en los Grammy 2023

Bad Bunny vivirá la ceremonia de entrega de los premios Grammy 2023 desde dentro. El artista puertorriqueño regresa a la gala y actuará en la ceremonia del Staples Center de Los Ángeles (California)

El cantante actúa en la gala después de su sonada ausencia en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy, celebrada en noviembre en Los Angeles el pasado 17 de noviembre.

A pesar de ser el artista con más nominaciones —diez—, el cantante no estaba entre los invitados y no subió a recoger ninguno de los cuatro premios que finalmente ganó, algo que no pasó inadvertido para la prensa y para sus fans. Tampoco preparó ningún vídeo de agradecimiento y la organización se limitó a anunciar que le haría llegar los galardones.

Su ausencia podría estar justificada porque en esos días estaba inmerso en su gira World Hottest Tour y el día anterior, el 16, había tocado en Quito (Perú) y el día posterior, el 18, actuaba en Medellín (Colombia).

En esta ocasión no tiene compromisos musicales, ni los va a tener en los próximos doce meses. Como ya anunció en la revista Billboard en agosto de 2022, este 2023 ha decidido retirarse temporalmente de la música, después de haber vivido uno de los mejores años profesionalmente hablando.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí”, aseguró.