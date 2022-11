Bad Gyal, mejor artista española en premios MTV EMAs 2022

Bad Gyal triunfó este domingo en la ceremonia de entrega de los premios Europe Music Awards, que otorga la cadena MTV. La artista catalana se convirtió en la Mejor artista española de 2022 imponiéndose a artistas como Rosalía, Quevedo, Fito & Fitipaldis y Dani Fernández, los otros cuatro nominados en esta categoría.

La gala, celebrada en la ciudad alemana de Düsseldorf, fue la gala del triunfo de Taylor Swift. La artista estadounidense se coronó en la noche de los MTV EMA 2022 al hacerse con cuatro galardones.

Bad Gyal, que no acudió a la ceremonia, se alzó con este premio gracias al apoyo de su público, ya que este galardón se otorga por votación. La catalana recoge el testigo de otra catalana, Aitana, que se hizo con el premio en 2021 al imponerse a Pablo Alborán, C. Tangana, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

Bad Gyal, la historia que empezó en una panadería

Bad Gyal, la Mejor artista española de 2022 según los MTV EMA, empezó su historia musical en una panadería.

Alba Farelo, nombre de la cantante de Vilassar del Mar (Barcelona), trabajaba en una panadería y estudiaba Diseño de Moda cuando decidió dejarlo todo para dedicarse a la música, sin contar al principio con el apoyo de su círculo cercano. "Nadie daba un duro por mí, ni mis amigos", contó en una entrevista en El Mundo. Su nombre Bad Gyal lo adoptó por su significado: es Chica Mala en el argot caribeño.

Embajadora del estilo dancehall en España, que mezcla con trap y reguetón, se ha hecho un hueco en la música gracias al esfuerzo y a ignorar los comentarios negativos.

"Al que no le guste no tengo por qué darle una explicación o prestarle atención, cada uno es libre de escuchar lo que escucha y si quieren decirme que mi música es una mierda, son libres de hacerlo", contó en El Independiente, donde rechazó también a quienes la critican por mostrar su físico. "Si nos critican pues nos critican. Lo único que podemos es hacer es seguir siendo como somos y seguir haciendo lo que hacemos".

Con esta política ha labrado una carrera de éxito que empezó en 2016 con el disco Slow wine y que se consolidó en 2018 con el disco Worldwide Angel, al que le siguió el EP Warm Up en 2021 y la mixtape Sound System: The Final Releases, también en 2021.

La lucha de Bad Gyal contra el machismo

Un fenómeno que ha tenido que luchar contra el machismo de la industria.

"Sigue habiendo mucho machismo en la industria, mucha censura, las mujeres estamos muy limitadas y a la mínima que enseñas un poco de carne estás out", se quejaba en una entrevista con EFE sobre la fijación con su físico.

La música de Bad Gyal, que pese a a esto se muestra como quiere, se caracteriza por las letras provocativas para dar la vuelta al machismo y la misoginia de la música urbana. Para la artista de 25 años, el sexo es su herramienta de empoderamiento femenino.

"Estamos más acostumbrados a que un hombre hable de cierta forma, así que cuando lo hace una mujer se dice que si es una guarra, que no sabe hacer nada más o que solo está buena y es guapa. Nunca en mi vida he creído que mi trabajo sea explotar mi cuerpo, mi imagen y solo ser guapa", defendió en El Mundo. "Me encanta aprovecharlo y las herramientas que me da, pero eso no significa que es lo que yo he venido a hacer al mundo".

Las críticas, insiste, no le importan. Lo que le molesta es otra cosa. "Lo que más me molesta es cuando ni siquiera hay un interés por saber nada sobre mi trabajo", decía en El Independiente.