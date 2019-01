J Balvin se une a Sky, Jhay Cortez y MadeinTYO en 'Bajo Cero'

Tras su colaboración con David Guetta y Bebe Rexha en Say My Name, J Balvin presenta Bajo Cero, su nuevo single junto con Sky, Jhay Cortez y MadeinTYO.

Con este tema, producido por Alejandro Ramírez, los artistas tienen el objetivo de superar los éxitos del pasado año. Por esta razón, han fusionado sus respectivos estilos de música urbana y el resultado es una canción que seguro que sonará mucho en las próximas semanas y que ya triunfa en YouTube, donde suma más de cinco millones de reproducciones.

Por otra parte, J Balvin, Sky, Jhay Cortez y MadeinTYO protagonizan el videoclip, donde muestran su plan en una noche fría de invierno a varios grados Bajo Cero.