Billie Eilish confirma que ha grabado una colaboración con Rosalía

A nada del lanzamiento de su álbum 'When we all fall asleep, where do we go?' , Billie Eilish ha estado en una entrevista con Annie Mac dónde ha revelado que ha estado cantando algo en el estudio con la catalana Rosalía .

El álbum debut de Billie Eilish está a punto de salir, de hecho, el 29 de marzo es la fecha en la que podremos escuchar por fin 'When we all fall asleep, where do we go?', la cantante de 17 años ha dejado caer una pequeña exclusiva en su entrevista con Annie Mac: Ha estado grabando una colaboración con Rosalía.

No ha confirmado que la colaboración vaya a salir de forma oficial en su álbum o vaya a lanzarse al público pronto, pero Eilish afirma que ha sido algo ''refrescante'' ya que Rosalía es una artista que ''sabe muy bien lo que quiere'' y eso inspira a la adolescente.

En la entrevista, Eilish explica: ''He llegado a cantar notas que no sabía ni que podía cantar'', además confirma su amistad con la cantante española, ''Me ha encantado trabajar con ella. Es una chica majísima. ¡Dios mío!''.

Todo han sido palabras bonitas sobre la cantante, ya que hasta la entrevistadora, Annie Mac, se mostró impresionada con Rosalía: ''Su voz para mí no es humana, sientes que es como un ángel''.