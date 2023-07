Billie Eilish se convierte en una muñeca clásica para el videoclip de 'What was I made for?', su canción para Barbie

A menos de dos semanas del estreno de la película Barbie, poco a poco van saliendo todas las canciones que formarán parte de la banda sonora del film. La última de ellas ha sido Billie Eilish, que ha lanzado este jueves What was I made for?, una elegante y tranquila balada.

El tema sigue el estilo al que la intérprete de Bad guy nos tiene acostumbrados: una voz desgarrada, una letra triste y pocos cambios de ritmos. Habla sobre una chica que está atravesando una mala racha debido a que no sabe muy bien cuál es su objetivo en la vida ni 'para qué la han hecho'.

Por su parte, el videoclip es bastante sencillo y en él se puede ver a Billie vestida como una muñeca clásica con un vestido amarillo y una coleta. Aparece sentada en una mesa durante todo el video y empieza a sacar ropa de talla de muñeca, aunque los más avispados se han dado cuenta que son outfits que ella misma ha llevado, pero en talla muy muy muy pequeña.

La intérprete de Happier Than Ever ya explicó lo mucho que ha significado componer esta canción: "Hacer la banda sonora de Barbie significa un mundo para mí".

Letra de 'What was I made for?', de Billie Eilish

I used to float, now I just fall down

I used to know but I'm not sure now

What I was made for

What was I made for?

Takin' a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out, I'm not real

Just something you paid for

What was I made for?

'Cause I, I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

Mm, mm-mm, aah-ooh

Mm-mm-mm, mm-mm, mm-mm

When did it end? All the enjoyment

I'm sad again, don't tell my boyfriend

It's not what he's made for

What was I made for?

'Cause I, 'cause I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

Think I forgot how to be happy

Something I'm not, but something I can be

Something I wait for

Something I'm made for

Something I'm made for