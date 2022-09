Billie Eilish intenta imitar el gesto 'Bizcochito' de Rosalía y le sale regular

El MOTOMAMI World Tour de Rosalía está dejando grandes momentos y un gesto icónico, el que hace la catalana justo antes de cantar Bizcochito.

Es el gesto más inmortalizado en sus conciertos y de él habló con La Pija y La Quinqui, los nuevos colaboradores de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, en una entrevista este pasado julio.

"Yo estaba en el ensayo. Estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos, para que se rían los chicos. Vi que se reían y entonces dije 'ah, pues lo voy a hacer'. De improvisar, salió, y entonces dije 'bueno pues lo dejo'. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así", contó la cantante.

El gesto ha dado la vuelta al mundo hasta el punto de que Billie Eilish lo quiso imitar (spoiler: no le salió) en su concierto de este jueves 8 de septiembre en Nueva Zelanda.

Lo intentó hacer y ella misma se dio cuenta de que no le había salido, de ahí las risas finales.

Billie Eilish y Rosalía se conocen desde hace tiempo. En enero de 2021 lanzaron la canción Lo Vas A Olvidar, que forma parte de la banda sonora del episodio especial de Jules de la serie estadounidense de drama adolescente Euphoria.

La canción se empezó a preparar en 2019. En febrero de ese año Eilish confirmó que estaba trabajando en la canción en una entrevista con BBC Radio 1 y dijo que trabajar con la catalana fue muy refrescante. Un mes más tarde, Rosalía fue a ver a Eilish en un concierto al Sant Jordi Club en Barcelona. Tras la cita musical publicó una foto de ambas en redes sociales con un comentario lleno de halagos: "No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte en vivo ayer me inspira muchísimo".