Billie Eilish rescata su lado más divertido en el vídeo de 'bad guy'

Coincidiendo con el lanzamiento de su álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' Billie Eilish ha publicado el videoclip de 'bad guy' , su nuevo single y la canción que abre el disco. Acostumbrados a sus últimos trabajos visuales de lo más oscuros, en esta canción recupera su lado más divertido y colorido.

Billie Eilish ha publicado su esperado álbum debut, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', tras sus últimos éxitos 'bury a friend', 'wish you were gay', 'when the party is over' o 'you should see me in a crown'.

Este lanzamiento lo ha acompañado de un nuevo videoclip, el del tema 'bad guy' también incluido en este trabajo. Y si bien en sus últimos vídeos la artista mostraba un lado oscuro y tenebroso, en 'bad guy' recupera su parte más divertida y colorida que nos recuerda a hts anteriores como 'Bellyache' o 'Don't Smile At Me'.

En 'bad guy' podemos ver a Billie en diferentes escenarios muy coloridos en una sucesión de acciones tan simples como divertidas.