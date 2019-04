Billie Eilish, de una tímida niña a un terrorífico monstruo en 'You should see me in a crown’

Ya podemos disfrutar al completo del espectacular videoclip de 'You should see me in a crown' de Billie Eilish . El artista japonés Takashi Murakami convierte en anime a la cantante que pasa de ser una tímida chica a convertirse en una monstruosa araña que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso.

Billie Eilish en el vídeo de 'You should see me in a crown’ / Youtube/BIllie Eilish

'You should see me in a crown' es sin duda uno de los temas más potentes de 'When we all fall asleep, where do we go?', el brillante álbum debut de Billie Eilish que ya adelantó con 'Wish you were gay', 'Bury a friend' y el más reciente 'Bad guy'.

Si bien el videoclip de 'When we all fall asleep, where do we go?' se publicó antes que 'Bad guy', solo podía verse en Apple Music, hasta ahora que se ha lanzado en Youtube.

Dirigido por el artista japonés Takashi Murakami, Billie se convierte en una tímido y oscuro personaje de manga que va interpretando el tema en coloridos espacios virtuales. En un momento del vídeo la cantante se sitúa en el centro de varias figuras que parecen ser distintos 'alter ego' y escoge uno con una vestimenta negra para meterse en él.

Rápidamente empieza su transformación en una monstruosa araña, animal que aparece en varias piezas audiovisuales de la artista, que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso.