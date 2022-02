Blas Cantó estalla contra un hater: "Ponte a trabajar"

La paciencia tiene un límite y la de Blas Cantó con un hater se ha agotado. El cantante, que siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos de distintos temas pero siempre desde el respeto, ha estallado en Twitter contra un usuario que lo ataca constantemente.

El tuit que ha colmado el vaso ha sido un comentario sobre Chanel, ganadora del Benidorm Fest, en el que para poner en valor lo trabajadora y ambiciosa que es, ha criticado gratuitamente a Blas Cantó.

"Podrá gustar más o menos su canción (a mí nada) pero cómo mola ver a una tía ambiciosa, con ganas y curranta al lado del mustio y gandul que tuvimos que sufrir estos dos últimos años", ha escrito José Antonio Ayala, que responde en Twitter bajo el usuario @EAJ31.

El usuario hacía este comentario a raíz de una entrevista en la que Chanel afirmaba que su forma de vestir no definía su feminismo. Por lo que la crítica a Blas Cantó estaba completamente fuera de lugar. Y parece que no es la primera —ni la segunda, ni la tercera— vez que este usuario ataca al intérprete de Universo sin ninguna razón. Por ello, Blas ha decidido contestarle de una forma muy contundente: "Tu comentario sobre mi da tanto asco como cuando te masturbas con mis fotos. Ponte a trabajar y deja de criticar a los demás. Rata de cloaca".

Un tono nada habitual en el cantante, pero como él mismo ha dicho más tarde en la misma red social: "A la gente, a veces, hay que contestarle en su mismo idioma". Una reacción que como era de esperar ha despertado opiniones de lo más diversas entre sus seguidores, entre los que apoyan al artista e incluso han hecho divertidos memes sobre ello, como los que le han indicado que no era necesario "rebajarse a su nivel".

El alegato de Blas Cantó conta el odio en redes sociales

Por último, Blas se ha pronunciado respecto a este revuelo en Instagram Stories, donde ha explicado el motivo por el que ha decidido responder de esta manera a esta persona.

"En serio, nunca dejéis que os humillen, y mucho menos, públicamente. Lo de callar y observar cómo te pisotean tiene que pasar a la historia. Basta de impunidad a psicópatas y maltratadores en las redes sociales.

Ya no compro discursos de como "te has rebajado a su nivel", "le has dado lo que quería" o "no hagas caso". Queremos unas redes sociales limpias de basura, de insultos y vejaciones", ha concluido el artista.