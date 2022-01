Blas Cantó: "Que te sigan por calle hace que te cagues de miedo"

Blas Cantó ha compartido un vídeo en redes explicando que no le gusta que la gente que le reconoce por la calle, en vez de saludarle, decidan seguirle, como si fueran espías o algo parecido. Lo que pide el cantante es algo completamente normal, que si alguien le reconoce por la calle que no sea tímido, o tenga vergüenza, y aproveche para saludarle, si le apetece. El único "pero" que dice Blas es de sentido común: que, por favor, no le sigan por la calle.

El cantante quiso dar a conocer sus sensaciones más personales sobre el tema, después de vivir una situación que le ha resultado violenta e incómoda, cuando unas personas que le reconocieron en la calle comenzaron a seguirle, mientras susurraban y reían a sus espaldas.

Blas ha querido dejar clara su postura comentando la situación en sus stories: "Si me conoces, sabes que me paro con absolutamente todo el mundo y hablo de lo que sea, salvo si voy tarde a algún sitio", ha empezado el relato. "Pero seguir a alguien, oír risas, los pasos y los susurros durante un rato hace que te cagues de miedo, o por lo menos te sientas incómodo". "Yo no sé las intenciones de cada uno, pero eso es lo que me hace sentir a mí", ha señalado Blas Cantó. "La próxima vez me llamas y nos saludamos", ha concluido el artista.