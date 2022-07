Blas Cantó estrena 'La Stessa Lingua', su primera canción en italiano

Blas Cantó estrena nuevo single. El artista lleva mucho tiempo guardando esta sorpresa y consiguiendo que cada vez estemos más hambrientos de escuchar su nueva música. ¡Pero la espera ha terminado! Porque de lo que no cabe duda es de que el murciano está mostrado su lado más optimista y atrevido.

Por eso no nos ha extrañado en absoluto que el español se haya atrevido a cantar en un idioma nuevo, sumándose a las colaboraciones Mediterráneas que están dejando huella en la industria musical del momento.

La Stessa Lingua. Así se llama el nuevo trabajo del ganador de la quinta edición de Tu cara me suena, que en esta ocasión une fuerzas con Emma Muscat, cantautora maltesa de 22 años.

Escrita por él mismo junto a los artistas italianos Alex Raige, Alfredo Rapetti y Marco Lavecchio y producida por el productor Cino, La Stessa Lingua muestra que la comunicación va más allá de la lengua hablada y que cuando conectas con una persona hablas "el mismo idioma" en cualquier situación.

"Espero que la escuchéis y la disfrutéis mucho" ha declarado el intérprete de Universo a través de su cuenta de Instagram. Cabe destacar que este tema veraniego se suma al carro del legado de colaboraciones hispano-italianas de la historia reciente, como ya han hecho artistas de la talla de Lola Índigo, Aitana y Ana Mena, entre otros artistas.

¿Quién es Emma Muscat?

Emma Muscat es una joven cantautora, modelo y pianista maltesa que dio su salto a la fama en Italia en 2016. De hecho, es una de las exportaciones musicales de Malta más exitosas de los últimos tiempos.

La cantante maltesa se ha labrado una impresionante carrera como artista discográfica sobre el agua, capitalizando el éxito de su participación en 2018 en la gran final del popular concurso de talentos italiano, Amici di Maria De Filippi .

Después de su aparición estelar en el programa, la artista firmó un contrato con Warner Music Italy y lanzó su álbum debut.

Moments consiguió alcanzar el top tres de la lista de álbumes italianos, lo que generó oportunidades para apoyar a artistas como Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Sigala, Martin Garrix, Bebe Rexha y Ava Max.

Además, Emma Muscat luchó para representar a Malta en el Festival de Eurovisión de Turín 2022 con la canción de I Am What I Am. No obstante, la artista se quedó a las puertas de la gran final.

La cantnate cuenta con varios sencillos y dos EPs desde 2018, el último titulado I Am Emma compuesto por un repertorio exclusivamente en inglés. Además de este nuevo single, esta artista italiana ha colaborado con Álvaro de Luna y Twin Melody.

Letra de 'La Stessa Lingua' (Lo mismo) en español

reír reír como se ríen

Si quieres, puedes quedarte

Si llueve, llévame al mar

Porque me molesta

Si hay gris durante días

Recuerde que en el otro lado del mundo

Alguien mira el sol

El amor se hace no lo impone

Si quieres enseñarme, sin embargo

Si quiero salir, déjame

Porque me molesta

Mover un paso

Y recuerda que en el otro lado del mundo

Hay quienes se quitan los talones para bailar

Ahora que el viento brilla nuestro corazón

Dime qué más te parece muy importante

Ahora que cambio la camisa y el destino

Otoño chica de color que ya no voy a ser

Volverá

El deseo de correr

Viste para que pudiéramos ser protagonistas de cualquier película

Voy a volver, voy a

Volverás

Las modas volverán

Letras de Summer

Pero seré el mismo

Si estás aquí

reír reír como se ríen

Si te quedas, está bien

El hábito lo deja fuera

Porque me molesta

No ver nada nuevo

Siempre hablamos de amor y luego

No hagas eso

Ahora que el mar ordena el corazón

Dime qué más te parece muy importante

Ahora que cambio la piel el destino

Otoño chica de color que ya no voy a ser

Volverá

El deseo de correr

Vístete para que podamos estar

Los protagonistas de cualquier película

Voy a volver, voy a

Volverás

Cambiarán de moda

Letras de Summer

Pero seré el mismo

Volverá

Este deseo de correr

Si me miras así podríamos estar

La primera fila de la última película

Voy a volver, voy a

Volverás

Volverán en septiembre

Las playas desiertas

Pero seré el mismo

Si estás aquí

Reservaré tu buen humor

Y una habitación con vistas

Yo seré el mismo

Voy a volver, voy a

Volverás

Cambiarán de moda

Letras de Summer

Pero seré el mismo

Si estás aquí

El mismo

Si estás aquí

Voy a volver, voy a

Volverás

Volverán en septiembre

Las playas desiertas

Pero seré el mismo

Si estás aquí

Letra de 'La Stessa Lingua' en italiano

Ridi ridi come ridi tu

Se ti va puoi restare però

Se piove ti prego accompagnami al mare

Perché mi da fastidio

Se c’è grigio da giorni

Ricordare che dall’altra parte del mondo

Qualcuno guarda il sole

L’amore si fa non lo si impone

Se ti va me lo insegni però

Se ho voglia di uscire lasciami fare

Perché mi da fastidio

A muovere un passo

E ricordare che dall’altra parte del mondo

C’è chi toglie I tacchi per ballare

Ora che il vento ci spettina il cuore

Dimmi cos’altro ti sembra davvero importante

Ora che cambio la giacca e la destinazione

Ragazza color autunno non sarò più

Tornerà

La voglia di correre

Vestiti così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film

Tornerò, io

Tornerà tu

Torneranno le mode

Le canzoni d’estate

Ma io sarà la stessa

Se ci sei tu

Ridi ridi come ridi tu

Se rimani va bene però

L’abitudine lasciala fuori

Perché mi da fastidio

Vedere nulla di nuovo

Si parla sempre di amore per poi

Non farlo veramente

Ora che il mare riordina il cuore

Dimmi cos’altro ti sembra davvero importante

Ora che cambio la pelle la destinazione

Ragazza color autunno non sarò più

Tornerà

La voglia di correre

Vestiti così potremmo essere

Protagonisti di qualsiasi film

Tornerò, io

Tornerai tu

Cambieranno le mode

Le canzoni d’estate

Ma io sarà la stessa

Tornerà

Questa voglia di correre

Se mi guardi così potremmo essere

La prima fila dell’ultimo film

Tornerò, io

Tornerai tu

Torneranno a settembre

Le spiagge deserte

Ma io sarà la stessa

Se ci sei tu

Prenoterò il tuo buon umore

E una camera con vista

Io sarò la stessa

Tornerò, io

Tornerai tu

Cambieranno le mode

Le canzoni d’estate

Ma io sarà la stessa

Se ci sei tu

La stessa

Se ci sei tu

Tornerò, io

Tornerai tu

Torneranno a settembre

Le spiagge deserte

Ma io sarà la stessa

Se ci sei tu