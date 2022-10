Blink -182 anuncia conciertos en Madrid y Barcelona y confirma la vuelta de Tom DeLonge

Blink-182 fue, sin duda, uno de los grandes referentes del pop punk de finales de los 90 y principios de los 2000. Formada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, la banda marcó una generación con hits como All the small things, What's my age again?, I miss you o First date.

Con motivo del 30 aniversario del grupo han anunciado la que será su mayor gira hasta la fecha con una gran noticia: el regreso de Tom DeLonge, que en 2015 abandonó la banda definitivamente y fue sustituido por Matt Skiba.

Los fans españoles de Blink-182 están de enhorabuena ya que dentro de las fechas de su tour europeo se encuentran dos en nuestro país: el 3 de octubre de 2023 en el Wizink Center de Madrid; y un día más tarde, el 4 de octubre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Blink-182 en Madrid y Barcelona

El miércoles 12 de octubre habrá una preventa oficial para los fans de Blink-182, y el 13 de octubre Live Nation, promotora de la gira, iniciará la preventa de las entradas en su web el 13 de octubre a partir de las 10h.

El lunes 17 de octubre comenzará la venta general de entradas a través de los canales oficiales a partir de las 11h.

Precio de las entradas para los conciertos de Blink-182

Front Pista 85,00 € + 11,50€ gastos

Pista 60,00 € + 8,00€ gastos

Grada: entradas desde los 45€ a los 60€ + gastos

Early Entry Package 190,00€ + 25,50€ gastos

Gold Premium Ticket Package 180,00 € + 24,00€ gastos

Silver Ticket Package 145,00€+ 19,50€ gastos

'Enging': primera canción nueva en 10 años

Además, el viernes 14 de octubre la banda lanzará Edging, un single que marca el regreso Blink-182 a los estudios de grabación más de una década después y que anuncia la llegada del tan esperado décimo álbum de la banda.