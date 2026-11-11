Bono comparte la carta que le envió Dolly Parton para presentarle 'Torn', la colaboración de U2 y la cantante country

Carnaval de Luz, el nuevo disco de U2, llega el viernes 13 de noviembre con una canción inspirada en Rosalía y la última grabación de Dolly Parton.

La cantante country se unió a Bono y a los suyos en este trabajo con Torn, un tema coescrito junto a los irlandeses y el cantautor Johnny McDaid, de Snow Patrol. "Es una delicada canción country sobre los vínculos familiares quebrados, con un significado que trasciende esa historia", señala la página oficial de Dolly Parton sobre este tema grabado en Tennessee en junio de 2026, dos meses antes del fallecimiento de la cantante el pasado 25 de agosto.

La historia de cómo surgió esta colaboración la contó Bono en BBC y ahora, para promocionarla, ha decidido publicar en sus redes sociales la carta que le envió Dolly Parton el 2 de junio de 2026 para presentarle la idea.

El día de su cumpleaños Bono envió una gaita a Dolly Parton y esta respondió proponiéndole colaborar. Las ideas iniciales no cuajaron por ser demasiado folclóricas —"Estábamos tocando algunas canciones folclóricas, había una que se llamaba Lifelong, y recuerdo que ella dijo: Sabes, eso es demasiado irlandés para mí'"—, así que la intérprete de Jolene le presentó Torn.

"Espero que te guste lo que he hecho. He trabajado en bastantes cosas. Quédate con lo que quieras y con lo que necesites, pero me encanta la canción y creo que podría convertirse en algo realmente especial. Gracias por hacerme partícipe de tu vida. Siempre te he querido y siempre te querré", escribió la cantante que no tardó en recibir el sí de Bono.

La letra original trataba sobre una mujer que intentaba elegir entre dos hombres, pero, con la ayuda de Jonny McDaid de Snow Patrol, U2 reescribió la canción para abordar las divisiones políticas que destrozan a las familias. "Brothers turn to strangers | And sons deny their name | Somebody loses either way | And every heart is torn", dice la letra de la canción [Los hermanos se vuelven extraños | y los hijos niegan su nombre | Alguien pierde de cualquier manera | y todo corazón queda desgarrado.]

Dolly Parton grabó su parte en junio. "Sabíamos que estaba enferma, pero no teníamos ni idea de que sería su última grabación", contó Bono al hablar de Torn, de la que la cantante pudo escuchar la mezcla final. Según contó el productor Jacknife Lee a Rolling Stone, se mostró encantada con el resultado.

Torn ocupa la última posición en el tracklist de Carnaval de Luz, como una despedida a sus 70 años de carrera. "Es muy conmovedor haber compartido momentos tan íntimos con una figura así", añadió Bono en otra entrevista con Rolling Stone.