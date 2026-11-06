Qué dice la letra que ya se conoce de 'The Mirror Maker' de U2: "Rosalía, haz que el mundo desaparezca"

Rosalía da la sorpresa al colaborar con U2 en su disco 'Carnaval de luz', que ya tiene fecha de estreno | GETTY

U2 ya está con los preparativos finales del estreno de Carnaval de Luz, que se lanzará el 13 de noviembre. Una de las canciones que más interés crean del disco es The Mirror Maker, un tema donde el grupo irlandés de rock se ha inspirado en Rosalía.

Y, una semana antes de su estreno oficial, ya podemos escuchar un fragmento de este tema que tanto ha dado de qué hablar sin haberse estrenado siquiera.

De esta forma se ha descubierto que la banda liderada por Bono menciona directamente a Rosalía en The Mirror Maker, y que efectivamente toda la letra gira alrededor de ella. "Por todos los sueños condenados en una chica", "En tu baile aprendemos cómo rezar" y "Rosalía, haz que el mundo desaparezca" son algunos de los versos desvelados de la canción.

Primer fragmento de 'The mirror maker'

For all they'll never

sing or say

For all the dreams

damned in a girl

Rosalía

la olé

Ro sa lía

Who are ya?

Rosalía

mamaladyday

Rosalía

Rosalía

In your dancing

we learn

how to pray

Rosa

Rosa

Rosalía

make the world

go away

La inspiración de U2 en Rosalía

Antes de publicar esta composición, Bono explicó el significado de The Mirror Maker durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music. "Existe otro tipo de espejo que no es narcisista; en realidad, es simplemente una especie de reportaje de lo que hay detrás de ti, de aquello que te ha llevado hasta delante del espejo. Pero los artistas que nos gustan siempre consiguen, de alguna manera, atravesar el espejo. Les interesa lo que está pasando detrás de él", empieza contando.

Para U2, Rosalía "es una de esas artistas", y por eso se inspiraron en ella en The Mirror Maker: "Patti Smith es otra artista de ese tipo: no se limita a lo físico, sino que también abarca lo metafísico. Y también está, sencillamente, la posibilidad de romper el espejo, algo que necesitas hacer en algún momento", cuenta Bono, dejando caer que el tema trata sobre el ego y el narcisismo de algunos artistas.

"Es como si estuviéramos completamente deslumbrados… ¿De dónde sales? Es decir, ¿de dónde has aparecido?", añade The Edge, a lo que Bono responde: "Sí, esa es la interpretación. Y, normalmente, como sabes, la gente tiene que estar muerta o en la cárcel, o algo así, para que escribamos una canción sobre ella. Pero aquí teníamos a esta artista femenina absolutamente increíble, este espíritu.