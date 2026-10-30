U2 explica por qué se inspiró en Rosalía para componer 'The Mirror Maker': "Es una artista femenina increíble"

U2 está a punto de estrenar su decimosexto álbum de estudio, Carnaval de Luz, que verá la luz el próximo 13 de noviembre. Una de las canciones inéditas del disco es The Mirror Maker, un tema donde el grupo irlandés de rock se ha inspirado en el talento de la cantante española del momento: Rosalía.

Antes de publicar esta composición, Bono ha explicado el significado de The Mirror Maker durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music. "Existe otro tipo de espejo que no es narcisista; en realidad, es simplemente una especie de reportaje de lo que hay detrás de ti, de aquello que te ha llevado hasta delante del espejo. Pero los artistas que nos gustan siempre consiguen, de alguna manera, atravesar el espejo. Les interesa lo que está pasando detrás de él", empieza contando.

Para U2, Rosalía "es una de esas artistas", y por eso se inspiraron en ella en The Mirror Maker: "Patti Smith es otra artista de ese tipo: no se limita a lo físico, sino que también abarca lo metafísico. Y también está, sencillamente, la posibilidad de romper el espejo, algo que necesitas hacer en algún momento", cuenta Bono, dejando caer que el tema trata sobre el ego y el narcisismo de algunos artistas.

"Es como si estuviéramos completamente deslumbrados… ¿De dónde sales? Es decir, ¿de dónde has aparecido?", añade The Edge, a lo que Bono responde: "Sí, esa es la interpretación. Y, normalmente, como sabes, la gente tiene que estar muerta o en la cárcel, o algo así, para que escribamos una canción sobre ella. Pero aquí teníamos a esta artista femenina absolutamente increíble, este espíritu.

U2 | Anton Corbijn

La historia de 'The Mirror Maker (Rosalía)'

Según apunta Indie Hoy, lo cierto es que el origen de The Mirror Maker (Rosalía) se remonta a 2017, cuando The Edge creó una maqueta titulada Kuti Rocker. Según el productor Jacknife Lee, la versión final del tema es la número 196. Durante el camino, U2 fue cambiando la letra y la música hasta llegar a un sonido más acústico.

Bono quiso ponerse en contacto con Rosalía antes de publicar la canción, y para ello recurrió a Penélope Cruz como intermediaria. "Han escrito una canción increíble. Me encanta la canción, es preciosa. Me la mandó él [Bono] y es una maravilla. Es un homenaje a ella y su talento maravilloso", opinó la actriz en declaraciones para EFE.

Rosalía también habló de la canción durante su visita al programa de Jimmy Fallon, donde confesó que no conoce personalmente a Bono. "Me escribió y me contó que tenía esta nueva canción. Me preguntó si algunas palabras tenían sentido. Creo que una palabra era 'mamolé', no sé. La busqué y no existía en español, pero le dije: 'Siéntete libre de inventar tu propio idioma'. Cuando era pequeña, escuchaba sus canciones. Es increíble", dijo.

Todavía hay que esperar al 13 de noviembre para escuchar The Mirror Maker (Rosalía).